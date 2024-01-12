Göz algınızı test edin: 5 saniyede farklı olanı yakayabilir misiniz?
Hızlı düşünme zamanı, 5 saniyede farklı olan görseli bulma testiyle karşı karşıyasınız! Gözlerinizi ve dikkatinizi zorlayacak bu test, sizi sınayacak. İşte sizin için, birbirinden farklı 6 görsel bulmaca...
- 1
Bu egzersiz, hızlı karar verme ve analitik düşünmenin günlük hayatınızdaki önemini gösterebilir. Soruyu okuyun ve görsele sadece 5 saniye bakın. Bu süre içerisinde farklı olanı bulmanız gerekiyor. İşte, birbirinden farklı ve eğlenceli birkaç görsel bulmaca...
- 2
Farklı olan emoji suratı bulabilir misin?
- 3
Sol alta yakın kısımda gülen emoji surat yerine üzgün hali bulunuyor.
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- 4
Farklı harfi bulabilir misin?
- 5
Neredeyse tam ortada büyük W harfi yerine büyük V harfi bulunuyor.
- 6
Tuhaf olan köpekbalığını bulabilir misin?
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- 7
En üstte sağdaki köpekbalığının bir yüzgeci olmadığı için tuhaftı.
- 8
Farklı olan kızı bulabilir misin?
- 9
En üstten bir alt satırdaki kızın sağ taraftaki saçı eksik olduğundan farklı olan oydu.
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- 10
Garip olan kediyi bulur musun?
- 11
İkinci sıradaki kedinin dili yok, dolayısıyla garip olan kedi odur.
- 12
Farklı harfi bulabilir misin?
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- 13
Resmin ortalarında büyük J yerine küçük l harfi var.