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        Haberler Yaşam Göz aldatan fotoğraflar: Doğru açıyı görebilecek misiniz?

        Göz aldatan fotoğraflar: Doğru açıyı görebilecek misiniz?

        Fotoğraflar, algılarımızı etkileyerek gerçekliği değiştirebilen güçlü araçlardır. Çekim açılarından kaynaklanan hatalar gözünüzü ilk bakışta aldatabilir. Peki, fotoğraflardaki doğru açıyı bulabilecek misiniz? İşte sizin için, bazı kafa karışıklığı yaratabilecek fotoğraflar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:22
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        • 1

          Sıradan görünen fotoğraflar bazen perspektifinden dolayı başka şekilde algılanabilir. Bu tarz fotoğraflar ilk bakışta gözümüzde bir çeşit illüzyon yaratıyor gibi gözükse de dikkatli bakıldığında fotoğrafta ne olduğu anlaşılabilir. İşte, yanlış çekim açılarının kurbanı olan insanların fotoğrafları ve bu duruma dair yorumları...

        • 2

          ''Yürüyüşe çıkmıştım, görünen o ki tek bacağım varmış.''

        • 3

          ''Aslında topuklu ayakkabı giymiyor.''

        • 4

          ''Hayır, eşim köpek maskesi takmıyor.''

        • 5

          ''Yanlışlıkla denizle bütünleştim.''

        • 6

          ''Siz de bunun muz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?''

        • 7

          ''Mutant bebek gerçek değil.''

        • 8

          ''Daha önce kısa boyunlu zürafa görmüş müydünüz?''

        • 9

          ''Araba, ışık direğini bagajına bağlamış gibi gözüküyor.''

        • 10

          ''Ellerimizle ayaklarımız birbirine karıştığı için ayaktan elleri var gibi görünüyor.''

        • 11

          ''Şekil değiştirmek (!) yorucu oluyor bu yüzden geri dönmeden önce biraz kestirmeye ihtiyacı var.''

        • 12

          ''Yolda dev sincap gördüm.''

        • 13

          ''Kedimin kafası şeffaf gözüküyor.''

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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