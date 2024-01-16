Göz aldatan fotoğraflar: Doğru açıyı görebilecek misiniz?

Sıradan görünen fotoğraflar bazen perspektifinden dolayı başka şekilde algılanabilir. Bu tarz fotoğraflar ilk bakışta gözümüzde bir çeşit illüzyon yaratıyor gibi gözükse de dikkatli bakıldığında fotoğrafta ne olduğu anlaşılabilir. İşte, yanlış çekim açılarının kurbanı olan insanların fotoğrafları ve bu duruma dair yorumları...