Gösterim programı belli oldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 'Adalet' teması ile bu yıl 9'uncu kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor.

Festivalin Suç ve Ceza'da Panorama bölümü 'Adalet Terazisi' ve 'Beyaz Perdede Adalet başlıklarıyla sunulacak. 'Adalet Terazi'si bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 11 film yer alacak. Bu filmlerin 10'unun prömiyerleri gerçekleştirecek. 'Beyaz Perdede Adalet' bölümünde ise son yıllarda çekilmiş değerli Türk filmlerinden bir seçki izleyeceğiz. Ayrıca bu yıl sinema onur ödülümüzün taktim edildiği Yeşim Ustaoğlu sinemasından bir seçki de izleyiciyle buluşacak. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu seçkiler ve kısa film yönetmenleriyle söyleşiler de programın önemli bir parçasını oluşturacak.

Festivalde iki yenilik

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl, iki yenilik olacak. Bunlardan ilki 'Altın Terazi Kısa Film Senaryo yarışması'. Bu yeniliğin jürisinde Tarık Tufan, Simona Nobile ve Maxine Williamson yer alıyor. Adalet temalı 68 senaryo içinden ön jürinin seçtiği 10'u finalde yarışacak ve birinci olan senaryo festivalin sağlayacağı destekle film haline getirilecek.

Sinema sektöründe bir ilk: 'Endüstri Günleri'

İkinci yenilik ise film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı 'VisionIST Endüstri Günleri' olacak. 23 - 25 Kasım arasında gerçekleştirilecek bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.

21 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılışla başlayacak olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik bölümü de oldukça seçkin bir içeriğe sahip. Festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, bu konu hakkında "Film festivalinde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 22 - 28 Kasım arasında İstanbul Üniversitesi merkez bina doktora salonunda düzenlenecektir" dedi.



Adalet Terazisi Seçkisi



Soy Bağı

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 23.11.2019 - 21.30

City's Nişantaşı 25.11.2019 - 16.30

Zincirlenmiş

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 23.11.2019 - 14.00

City's Nişantaşı 27.11.2019 - 21.30

Kimliksiz

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 25.11.2019 - 21.30

City's Nişantaşı 23.11.2019 - 14.00

Kayboluşun Gizemi

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 27.11.2019 - 21.30

City's Nişantaşı 22.11.2019 - 16.30

Havva, Meryem, Ayşe

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 26.11.2019 - 16.30

City's Nişantaşı 23.11.2019 - 21.30

Gece Yarısı Koşucusu

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 22.11.2019 - 16.30

City's Nişantaşı 24.11.2019 - 14.00

Depozito

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 28.11.2019 - 16.30

City's Nişantaşı 23.11.2019 - 19.00

Danimarka'nın Oğulları

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 27.11.2019 - 19.00

City's Nişantaşı 24.11.2019 - 21.30

Boğa

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 23.11.2019 - 16.30

City's Nişantaşı 25.11.2019 - 21.30

Adem

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 24.11.2019 - 21.30

City's Nişantaşı 22.11.2019 - 19.00

8 Numaralı Jüri Üyesi

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 24.11.2019 - 14.00

City's Nişantaşı 27.11.2019 - 19.00

Beyaz Perdede Adalet Seçkisi

Saf

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 27.11.2019 - 14:00

City's Nişantaşı 23.11.2019 - 12:00

Kardeşler

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 26.11.2019 - 14:00

City's Nişantaşı 28.11.2019 - 19:00

İçerdekiler

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 28.11.2019 - 21:30

City's Nişantaşı 27.11.2019 - 16:30

Güvercin Hırsızları

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 22.11.2019 - 14:00

City's Nişantaşı 24.11.2019 - 12:00

Güven

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 23.11.2019 - 12:00

City's Nişantaşı 28.11.2019 - 16:30

Daha

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 28.11.2019 - 14:00

City's Nişantaşı 26.11.2019 - 14:00

Aden

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 24.11.2019 - 12:00

City's Nişantaşı 22.11.2019 - 14:00

Festival kapsamında bu yıl sinema onur ödülünün taktim edileceği Yeşim Ustaoğlu sinemasından bir seçki de izleyiciyle buluşacak.

Tereddüt

Gösterim:

City's Nişantaşı 28.11.2019 - 14:00

Pandora'nın Kutusu

Gösterim: (Film ekibinin katılımıyla)

Beyoğlu Sineması 25.11.2019 - 16:30



Araf

Gösterim:

Beyoğlu Sineması 27.11.2019 - 16:30

City's Nişantaşı 25.11.2019 - 14:00