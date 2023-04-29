Rahatsız ettiği kızın babasını vurdu

İHA

Zonguldak’ta rahatsız ettiği kızın babasını vuran R.G isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Vurulan M.G.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya sokak’da meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır ismi öğrenilemeyen bir kızı görüşmek istediği gerekçesiyle rahatsız eden R.G isimli şahıs kızı evine kadar takip etti. Ardından kızın babası M.G. ile karşılaşan R.G. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada R.G., M.G’yi silahla ayağından vurarak yaraladı. Olay sonrası firar eden R.G. ekiplerin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Hastaneye kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. Gözaltına alınan R.G. suç aleti ile birlikte Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.