Görünüşü nedeniyle erkeksi rollere sıkışan Gwendoline Christie: İlk kez güzel hissettim!

Bu zamana kadar Star Wars, Game of Thrones gibi yıldız yapımlarda yer alan Gwendoline Christie, 1.91 boyunda ve görünüşü, sektörde her zaman zorluk yaşamasına neden oldu.

Oyuncu bu zamana kadar daha erkeksi rollerde oynadı ve yer aldığı projelerde önce görünüşüyle değerlendirildi.

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