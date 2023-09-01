Görünüşlerinde yaptıkları ufak değişikliklerle bambaşka birine dönüşen 15 kişi
Yeni bir görüntüye kavuşmak için büyük değişiklikler yapmak gerektiğini düşünebilirsiniz ancak bazen bunun için ufak bir değişiklik yetebilir. Sizler için bir araya getirdiğimiz 15 kişi, değişimin detaylarda gizli olduğunu kanıtlıyor.
- 1
"Sonunda saçı kesmeye karar verdim ve sonuçlardan daha mutlu olamazdım."
- 2
"Kilo verdim ve sakal bıraktım."
- 3
“Hâlâ beden imajı ve düzensiz beslenmeyle mücadele ediyorum ama bugün... Bugün gurur duyuyorum.”
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- 4
“Hayatım boyunca çirkin dişlere sahip olduktan sonra bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim."
- 5
“Sonunda cildimden memnunum.”
- 6
“Ben bir albinoyum. Kaşlarımı yeni boyadım ve saçlarımı kısa kesmeyi bıraktım.”
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- 7
"Bir yıl arayla. Saç kesimini yeni değiştirdim."
- 8
"Yıllarca yeme bozukluğuyla mücadele ettim ama powerlifting beni kurtardı."
- 9
“Bir daha asla tıraş olmayacağım!”
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- 10
“Ağırlık azaldı, özgüven arttı!”
- 11
“2,5 yılımı bunun için harcadım ama değdi.”
- 12
“Bazı yeme alışkanlıklarımı değiştirdim ve daha sık egzersiz yapmaya başladım. ”
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- 13
“65 yaşındaki babam saçını mora boyamama izin verdi. Bence sevimli görünüyor."
- 14
"Kendi ilerlememi yayınlayacak kadar kendime güvenmem için birkaç yılımı aldı."
- 15
“Kocamın makyajı.”
Kaynak: Reddit
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