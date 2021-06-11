Görüntüsü kadar hikayesi de dikkat çekiyor

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyü, adını köyün çevresinde bulunan minare biçimindeki dev kayalardan alıyor.
İHA'nın haberine göre yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan kayalıkların tarihinin 6 asır öncesine dayandığı düşünülüyor. Doğada kendiliğinden oluşan ve tek bir sırada bulunan ilginç oluşumun hikayesi de dikkat çekiyor.
Köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan oluşumlar drone ile havadan da görüntülendi. Köy sakinleri ilginç oluşumların 10 katlı bir apartman yüksekliğinde olduğunu söyledi.
YAKLAŞIK 600 SENE ÖNCESİNE UZANIYOR
Minarekaya köyü sakini Kazım Şimşek, kayalıkların tarihinin 500-600 senelik olduğunu belirterek, “Büyüklerimizden öğrendiğimiz rivayete göre buradan bir düğüncü geçiyormuş. O zaman oralar düzmüş. Hızır Aleyhisselam geliyor selam veriyor ve ekmek istiyor. Vermiyorlar, azarlıyorlar. ‘Allah sizi taş kessin’ diyor. Bunun üzerine Cenab-ı Allah tarafından taş kesiliyorlar. Gerçek tarafını bilmiyoruz ama tarihçesi çok eski. 500-600 senelik bir yer. Köyün ismi esas buradan geliyor. Eskiden Leşkeroğlu’ydu köyümüzün ismi. Ama sonra bu kayalardan dolayı Minarekaya olarak değişiyor. Minare gibi şekilleri var ve içinde oda var.Görenler şaşırıyor. Çok büyük’’ dedi.
10 KATLI BİNA KADAR BÜYÜK
Minarekaya köyü Muhtarı İmam Şahin, “Bu kayalar 10 katlı bir bina kadar büyük. Karşıdan insanlar görünce çok küçük görünüyor ama bayağı büyük bir yer. Orada bir kartal var. O kartal oradan hiçbir zaman gitmez orada yuva yapar, gezer dolaşır bu mekanı kaybetmez. Kayalar görenlerin dikkatini çekiyor. Birçoğu eriyip düştü. Her yer erozyona uğraya uğraya devrildi’’ şeklinde konuştu.
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