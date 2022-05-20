Görüntü çekerken sulama kanalına düştü, hayatını kaybetti

İddiaya göre Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında dolaşan İ.A. (19), cep telefonuyla görüntü çektiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Suda bir süre çırpınan İ.A, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıç ekipleri, kanalda arama yaptı.

Ekipler, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta İ.A'yı kanalın kapaklarına sıkışmış halde buldu. AA'nın haberine göre; kanaldan çıkarılan İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından İ.A'nın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.