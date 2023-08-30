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        Haberler Magazin Göründüğünden daha kısa olan Hollywood yıldızları

        Göründüğünden daha kısa olan Hollywood yıldızları

        Hollywood ünlü yıldızları ekran karşısında gerçek dünyada olduğundan daha farklı görünebiliyor. Özellikle dizi ve film çekimlerinde daha uzun görünebilmek için platformlar kullanılıyordu. Artık güzellik standartlarına eskisi gibi önem vermeyen Hollywood yıldızları kalıplara meydan okuyor. İşte göründüğünden daha kısa olan ünlüler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 16:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:56
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        • 1

          BRUNO MARS

          Dünyaca ünlü şarkıcı Bruno Mars 1,65 metre boyunda.

        • 2

          DANİEL RADCLİFFE

          Harry Potter serisinden tanıdığımız Daniel Radcliffe 1,65 metre boyunda.

        • 3

          JOSH HUTCHERSON

          Açlık oyunları serisinden tanınan ünlü oyuncu Josh Hutcherson, 1,65 metre boyunda.

        • 4

          ELİJAH WOOD

          Yüzüklerin Efendisi serisinden tanınan ünlü oyuncu Elijah Wood, 1,65 metre boyunda.

        • 5

          BEN STİLLER

          Ünlü oyuncu Ben Stiller 1,67 metre boyunda.

        • 6

          MARTİN FREEMAN

          Hollywood aktörü Martin Freeman 1,70 metre boyunda.

        • 7

          ZACH GALİFİANAKİS

          Felekten Bir Gece serisinden tanınan Zach Galifianakis 1,70 metre boyunda.

        • 8

          TOM CRUİSE

          Ünlü Hollywood yıldızlarından birisi olan Tom Cruise 1,70 metre boyunda.

        • 9

          MARK WAHLBERG

          Ünlü oyuncu Mark Wahlberg 1,73 metre boyunda.

        • 10

          JOAQUİN PHOENİX

          Joker filmi ile yeniden gündeme gelen Joaquin Phoenix 1,73 metre boyunda.

        • 11

          KİT HARİNGTON

          Game of Thrones dizisinin sevilen oyuncusu Kit Harington 1,73 metre boyunda.

        • 12

          ROBERT DOWNEY JR.

          Oppenheimer filmi ile yeniden ekran karşısına geçen Robert Downey Jr. 1,73 metre boyunda.

        • 13

          TOM HOLLAND

          Spiderman filmiyle tanınan Tom Holland 1,73 metre boyunda.

        • 14

          JEREMY RENNER

          Marvel filmlerinin sevilen oyuncusu Jeremy Renner 1,74 metre boyunda.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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