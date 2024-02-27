Görsel zorluk: Gözden kaçan hataları bulmanız gereken 6 bulmacayı çözebilir misiniz?
Dikkat gerektiren bulmacaları çözmek genellikle eğlenceli bir etkinliktir. Peki, içerisinde birçok yanlış bulunan görsel bulmacalara bakmak ister misiniz? İşte, sizin için resimlerdeki hataları bulabileceğiniz 6 bulmaca!
- 1
Bulmaca, zihinsel egzersiz sağlayan karmaşık düzenlemelerdir ve birçok çeşidi vardır. Buna örnek olabilecek görseldeki hataların bulunduğu resimli bulmacalar ise genellikle çeşitli nesnelerin veya detayların yanlış yerleştirildiği içeriklerdir. İşte, bulurken zorlanabileceğiniz hata dolu bulmacalar ve cevapları...
- 2
Hataları bulabilir misiniz?
- 3
Cevap: Dışarıdaki ağaçta para yetişiyor bu yanlıştır, evdeki süpürgenin ucunda mikrofon olması da doğru değildir. Meyvelerin arasında kurbağa olması normal değildir, şöminenin içerisinde balık olması bir hatadır ve son olarak bitkinin yanında deve olması da yanlıştır.
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- 4
Bu görseldeki sorunlar nelerdir?
- 5
Cevap: Görseldeki adamın toplam 3 kolu olması yanlıştır, turpların yetiştiği yerde kaktüs bitkisi yetişemez dolayısıyla bu da yanlıştır. Görseldeki kadın ekinlerini sulamak yerine kurutma makinesiyle kurutuyor bu da bir hatadır. Ayrıca, Dünya'da olan bir görselde Satürn gezegeninin net gözükebilmesi de mümkün değildir.
- 6
Bu görseldeki hataları bulabilir misiniz?
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- 7
Cevap: Traktörün tekerlerinden birisi donut adlı bir tatlıdır. Pencereden bakıldığında dışarıda hem gece hem de sabah olduğu görülüyor bu mümkün değildir, ayrıca içeride samanların üzerine yağmur yağıyor kapalı bir alana o şekilde yağmur giremez. Bunun dışında su birikintisinde deniz kızı olması da yanlıştır. Kerestelerin arasında elmas olması da düşük bir ihtimal olduğu için doğru değildir.
- 8
Görselde yanlış olanlar nelerdir?
- 9
Cevap: Görseldeki kişinin kafasında şapka yerine tencere olması yanlıştır. Işıklandırmaların olduğu yerde lamba yerine çaydanlık olması doğru değildir. Görsele göre burası bir at çiftliğidir ancak atların arasında inek vardır bu da yanlıştır. Adamın bir ayağında bot diğerinde paten vardır ve saman yerine deve kuşunu tırpanlamaya çalışması yanlıştır.
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- 10
Görseldeki sorunları bulabilir misiniz?
- 11
Cevap: Ağaçta hem elma hem de salatalık aynı anda yetişemez. Görsele göre yaz mevsimi yaşanıyor ancak arkadaki ağacın üzerinde kar var, bu da olamaz. Kuşların arasında unicorn var, gerçek olmayan bir canlı konulması hata olduğunu gösterir. Ayrıca normal bir bahçede fil gibi bir hayvanla karşılaşılma ihtimali yoktur ve görseldeki kadın elma topluyor tuğla değil, dolayısıyla o da yanlıştır.
- 12
Bu görselde bulunan hatalar nelerdir?
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- 13
Cevap: Aydınlanmış bir günde ay olmaz, onun yerine güneş olmalıdır. Görseldeki kişi hayvanları beslemek için yem yerine taş döküyor bu da yanlıştır, ayrıca beslediği hayvan tavuk değil cins bir köpektir. Bununla birlikte arkada yer alan domuz gözlük takarak kitap okuyor, hayvanların kitap okuması mümkün değildir. Son olarak adamın boynundaki zincir orada olmamalıdır.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side