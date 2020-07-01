Görsel şölen sunan "mor tarlalar" huzur veriyor

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde, Akçaköy Lavanta Deresi ve merkeze bağlı Karakent köyü ile Burdur genelinde susuz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen lavanta tarlaları ziyaretçilerini bekliyor.Tek parselde 375 dekar arazide ekimi gerçekleştirildiği için uçsuz bucaksız bir mor görüntü sunan Akçaköy Lavanta Deresi ve Burdur Gölü kenarındaki göl manzarasıyla bütünleşen lavanta tarlalarına gelmek isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak lavantanın dinlendirici havasını soluyacak.Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine, geçen yıl Akçaköy Lavanta Deresi'nde çekilen fotoğrafların sosyal medyada çokça paylaşıldığını söyledi.- Mor şölen herkese açıkZiyaretçilerin Kovid-19 tedbirlerine uyarak ücretsiz proje alanındaki bütün lavanta tarlalarını ziyaret edebildiklerini aktaran Sarıca, "Akçaköy Lavanta Deresi tek parselde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en büyük lavanta tarlası. Temmuz sonu ziyaret dönemi bittikten sonra hasat başlayacak." dedi.Bu yıl 30 bin lavanta demetini Hollanda'ya sattıklarını, gelecek yıl da 60 bin demeti İngiltere'ye satacaklarını anlatan Sarıca, şöyle devam etti:"Lavantaların geriye kalan kısmının yağı çıkarılmak üzere hasadı yapılacak. Bu yıl 2 ton civarında lavanta yağını işlemiş ve Türkiye ekonomisine kazandırmış olacağız. Kurallara uyarak ziyaretçilerimizi alanımıza bekliyoruz. Misafirlerimiz istedikleri sürede, istedikleri lavanta tarlasında fotoğraf çekebilir, mor şölenin büyüsünü yaşayabilirler."- "Lavanta kokusu ve rengiyle insana huzur veriyor"Ziyaretçilerden Gülperi Taşlıoğlu da yaklaşık iki ay doğadan uzak kaldıklarını, salgın sonrası normalleşme adımlarıyla lavanta tarlalarını gezmeye geldiklerini dile getirdi.Lavanta tarlasında olmayı çok özlediklerini vurgulayan Taşlıoğlu, "Lavantanın kokusunu içimize çektik, güzel fotoğraflar çektirdik. Lavanta gerek kokusu gerek rengiyle insana huzur veriyor." diye konuştu.Ziyaretçilerden Selma Gülcan da kendilerini doğaya verdiklerini belirterek, "Bu süreçte elimizden geldiği kadar sosyal mesafeyi koruyarak doğada vakit geçirmeye çalışıyoruz. Lavantanın güzelliğini herkesin görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.Duygu Nur Taşlıoğlu da uzun süre evde kaldıktan sonra lavantaların arasında dolaşmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!