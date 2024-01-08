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        Haberler Yaşam Görsel anket: Hangi kadını daha çekici bulduğunuz kişiliğinizi yansıtıyor

        Görsel anket: Hangi kadını daha çekici bulduğunuz kişiliğinizi yansıtıyor

        Her gün karşılaştığımız birçok görsel, kişisel tercihlerimizi etkileyebilir. Bunun yanı sıra her insanın güzellik algısı da kendisine göre şekillendiğinden değişkenlik gösterebilir. Görsel anketlerde yapılan seçimlerin kişiden kişiye değişmesinin sebebi budur. Peki, görsel anketler sizin kişiliğinize dair ne söylüyor olabilir? İşte, güzellik standartlarınıza göre seçtiğiniz görsel hakkınızda ne söylüyor, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:50
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        • 1

          Kişilik özellikleri zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir. Takıldığınız küçük detaylar bile nasıl bir insan olduğunuzu ortaya çıkarabilir. Örneğin, yürüyüşünüz kırılganlık düzeyinizi gösterebilirken, tuvalet kağıdını asma şekliniz atılganlığınız hakkında çok şey söyleyebilir. İşte, seçiminize bağlı olarak kişiliğiniz hakkında söylenebilecekler...

          Not: Tamamen eğlence amaçlıdır, herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.

        • 2

          Fotoğrafta 5 tane birbirinden farklı giyime sahip, arkasını dönmüş kadın var. Sizce bu kadınlardan hangisi daha çekici? Size en çekici gelen tek bir kadını seçerek kişiliğiniz hakkındaki yorumu okuyabilirsiniz.

        • 3

          1. KADIN

          Size en çekici gelen ilk kadın ise, muhtemelen sakin ve kendine güvenen bir insansınız. Engellerden korkmuyorsunuz; başınızı dik tutarak her türlü zorluğu çözmeye hazırsınız, kolay devrilmiyorsunuz. Ayrıca, hedeflerinize ulaşma konusunda sabırlısınız ve ihtiyacınız olanı elde edebiliyorsunuz. Utangaç bir insan değilsiniz, aksine cesur ve kararlısınız.

        • 4

          2. KADIN

          İkinci kadını seçmeniz, başkalarıyla hızla iletişim kuran sosyal bir kişi olduğunuz anlamına gelebilir. Genellikle iyi ve şakacı bir ruh hali içinde olan, uyumlu bir insansınız. Olumlu kalmaya çalışıyorsunuz ve üzüntünüzü göstermek yerine etrafınızdaki herkese gülümsüyorsunuz. Ancak durum her zaman böyle değildir ve bazen size söylenen basit bir olumsuz söz bile ruhunuzu incitebilir.

        • 5

          3. KADIN

          Üçüncü kadını tercih ediyorsanız büyük olasılıkla mütevazı ve utangaç bir insansınız. Siz, başkalarıyla hemen bağlantı kurmayan bir insansınız ancak güvendikten sonra kendinizi tamamen açabilirsiniz. Her şeyin plana göre olmasını seviyorsunuz ve spontanelikten pek hoşlanmıyorsunuz. Ayrıca, çatışmalardan uzak durma eğilimindesiniz ve başkalarının hislerini anlamaya çalışıyorsunuz.

        • 6

          4. KADIN

          Eğer dördüncü kadını seçtiyseniz, muhtemelen oldukça soğukkanlısınızdır. Kalbinizden çok mantığınızı kullanıyorsunuz. Çok şey başarabileceğinizi biliyorsunuz ve bu nedenle yolunuza çıkan engellerden korkmuyorsunuz. Tüm kararlılığınıza rağmen başkalarını düşünen bir insansınız ve hedeflerinize ulaşmak için onlara zarar vermezsiniz. Soğuk görünebilirsiniz ancak gerçekte sosyal bir insansınız ve ihtiyacı olanlara yardım etmeye hazırsınız.

        • 7

          5. KADIN

          Son kadını seçmeniz, bağımsız bir kişi olduğunuz anlamına gelebilir. Hedeflerinize ulaşmaya alışkınsınız, kendinize güveniyorsunuz ve size destek sağlamaya hazır olan yakınlarınızdan nadiren yardım ister veya kabul edersiniz. İnatçısınız ve insanların sizi ikna etmesi ya da bir konuda fikrinizi değiştirmesi kolay değildir. Yeni insanlarla tanışmakta zorlanıyorsunuz fakat kalbinize ulaşabilenlerin sizdeki yeri özeldir.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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