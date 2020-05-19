Görme engelliler AA'nın betimleme haberlerinden memnun - BURSA

AA'nın görme engelliler için hazırladığı betimleme haberlerde, gündemde öne çıkan olaylar ve görseller ayrıntılı bir biçimde tarif ediliyor.Görme engelliler, telefonlarına indirdikleri uygulamayla AA'nın haberlerini dinleyerek Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri takip edebiliyor.Bursa'da yaşayan Mehmet Tunç (24),AA muhabirine yaptığı açıklama, Yıldırım Belediyesinde çalıştığını, bir kulüpte atletizm çalışmalarına katıldığını ve her zaman hayatın içinde olduğunu söyledi.AA'nın hayata geçirdiği betimleme haber uygulamasını çok güzel bulduğunu ve arkadaşlarına tavsiye ettiğini belirten Tunç, "AA'nın uygulamasını eşimle sürekli olarak kullanıyorum. Görme engelliler için bugüne kadar yapılması gereken bir uygulamaydı. Haberleri sürekli buradan sesli olarak dinliyoruz." dedi.Tunç'un eşi Yeşim Tunç (24) da uygulamayı hazırlayanlara teşekkür etti.Haberlerin betimleme tarzının çok güzel olduğunu dile getiren Tunç, "Normalde haberleri televizyondan dinleyebiliyoruz ama göremediğimiz için kesintiler oluyor. AA'nın uygulamasındaki betimlemeler bizim için çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.- "Haber alma özgürlüğünün tadını yaşayabiliyorum"Umut Yıldız (40) ise halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen "glokom" hastalığından dolayı sol gözünde sadece ışık hissi, sağ gözünde yüzde 80-90 görme kaybı olduğunu aktardı.Hareketli bir çalışma hayatı olduğunu, haberleri sürekli takip ettiğini bildiren Yıldız, teknoloji sayesinde ülkedeki ve dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olduğunu belirtti.Yıldız, AA'nın betimlemeli haber içeriklerinin görme engelliler için çok faydalı olduğuna değinerek, "Görme engellilerin haber alma özgürlüğüne ilişkin çok güzel bir proje. Sosyal, kültürel hayatı anlama açısından erişilebilir olması, çok hoş ve takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.Betimleme haber içeriklerinin oldukça dolu olduğunu ifade eden Yıldız, "Görme engelli bir kullanıcı olarak, herhangi bir kısıtlama ya da erişim sorunu olmadan sesli betimleme haberler sayesinde, haber alma özgürlüğünün tadını yaşayabiliyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansıbetimleme habergörme engelliMuhabir Büşra Nur YılmazRedaktör Sedat GökYayınlayan Doğan Sarıtaş
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!