Görme engelli Zeynep öğretmenin hayali gerçek oldu

AA

Altınordu Başöğretmen Ortaokulu'nda görev yapan Zeynep Yılmaz, yamaç paraşütüyle uçma isteğini Hava Sporları İl Temsilciliği eğitmenleriyle paylaştı. İl Temsilcisi Tarık Yıldırım'ın, talebi olumlu karşılaması üzerine Zeynep öğretmen, şehrin seyir terası olarak adlandırılan 530 rakımlı Boztepe'ye çıktı.

20 DAKİKA GÖKYÜZÜNDE UÇTU Yılmaz, pilot Tarık Yıldırım ile tandem atlayış yaparak yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşadı. Heyecanlı olduğu gözlenen Zeynep öğretmen, yaklaşık 20 dakika gökyüzünde uçtu. Zeynep Yılmaz, paraşütle uçuş hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Benim için çok güzel bir Öğretmenler Günü hediyesi oldu. Çok keyifli anlar yaşadım. Bana bu heyecanı yaşatanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"NE MUTLU BİZLERE" Hava şartlarının uçuş için elverişli olduğunu ifade eden Yılmaz, herkese bu heyecanı yaşamalarını tavsiye etti. Pilot Yıldırım ise güzel bir kalkış ve ardından aynı güzellikte inişle uçuşun sonlandırıldığını kaydederek, "Zeynep öğretmenimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.