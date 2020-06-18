Görme engelli Yunus Emre'nin org hayalini hayırseverler gerçekleştirdi

Erzurum'daki Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi'nde yatılı öğrenim gören yüzde 99 görme engelli Yiğit, ilkokul yıllarında müzikteki yeteneği öğretmenlerince fark edilince bu alana yönlendirildi.
Uzun yıllardır çok sevdiği müzik enstrümanlarından orgunun olmasını isteyen Yiğit, maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayaline ulaşamadı.
Yiğit'in hayalinin gerçekleşmesi için çabalayan ablası Derya Üstebay, sosyal medya üzerinden çocuklar için oyuncak toplayıp dağıtan "Bir Oyuncak da Sen Ver" projesi gönüllülerine ulaşarak yardım istedi.
- Yıllardır kurduğu hayali sürprizle gerçeğe dönüştü
Proje sorumlusu Taner Güneş ve gönüllü ekibi de görme engelli Yiğit'in org hayalini gerçekleştirmek için kampanya başlattı. Yardımseverlerin desteğiyle aldıkları orgu Kars'a getiren gönüllüler, Yiğit'e sürpriz yaptı.
Yıllardır hayalini kurduğu müzik enstrümanına kavuşan Yiğit, hem büyük sevinç yaşadı hem de duygulandı.
Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan beri müziğe ilgi duyduğunu söyledi.
Müzikle neşelendiğini ve enerji bulduğunu ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:
"Kimsenin bana org alacağını düşünemediğim için ben de kendi çabalarımla almayı hayal etmiştim. Evime gelip böyle bir şeyle karşılaşmak beni çok mutlu etti. Hayatıma bir bahar geldi. Elimi dokundurduğum da orgu karşımda gördüm ve çok şaşırdım. Çok mutlu oldum, bunu bana hediye edenlere çok teşekkür ediyorum. Hayalim müzikte iyi bir yere gelmek ve iyi bir müzik öğretmeni olmak. Müzik öğretmeni olunca köy okullarına gidip köy çocuklarını da müzikle tanıştırarak onları da müziğe kazandırmak istiyorum. Öğretmen olunca maddi ve manevi bakımdan zor durumda olanlara yardım etmek istiyorum."
- "Orga dokunduğu an verdiği tepki bizim için dünyalara bedel"
Taner Güneş de Yunus Emre'nin hayalini gerçekleştirmek için yakın çevresiyle iletişime geçtiğini ve bir kampanya başlattığını aktaran Güneş, şunları kaydetti:
"Takipçilerimizle, yakın çevremle görüştüm ve bir miktar para biriktirdik. Eksikleri tamamladık ve Yunus Emre'nin isteğini yerine getirdik. Onun haberi yoktu, sürpriz yaptık. Biz gelmeden ailesi apartmanın bahçesine çıkarmıştı. Eve gelip orgu kurduk sonra Yunus'un gelmesini bekledik. Eve gelip orga dokunduğun andaki tepki muhteşemdi bizim için dünyalara bedel bir andı."
Abla Derya Üstebay da kardeşinin hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti.
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