Görme engelli müezzin yaşam azmiyle örnek oluyor

Hassas Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Camisi'nin müezzini Uçar, imamın ameliyat olması üzerine bu görevi de gerçekleştiriyor.
Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engeline rağmen çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Küçük yaşlardayken sol gözünü kaybettiğini belirten Uçar, şöyle konuştu:
"15 yaşıma geldiğimde sağ gözümü de kaybettim. Dünyam kararmıştı, ümitsizliğe düştüm. Hayata tutunmak için bir çare arıyordum. Ama bunu kimseye söyleyemiyordum. Dedemin tavsiyesi üzerine Tarsus'a yanına gittim ve Kur'an kursuna başladım. 10 ay gibi kısa bir sürede dinleyerek hafız oldum. Kur'an kursunda içime bir ışık doğdu. İçimdeki ümitsizlik, Kur'an-ı Kerim rehberliğinde ve huzurla kayboldu. Kur'an'ın ışığıyla dünyam aydınlandı."
- "Allah'a şükür hayatımızdan memnunuz"
Uçar, hayata dört elle sarıldığını, Kur'an-ı Kerim'in ışığında emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.
Hafız olduktan sonra hem Türkiye'de hem de yurt dışında yarışmalara katıldığını ve dereceler aldığını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:
"2016 yılında Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması'nda birinci oldum. 2018'de İran'da düzenlenen ve 53 ülkeden görme engelli hafızların katıldığı yarışmada dünya ikincisi oldum. İmam hatip lisesini birincilikle bitirdim. 2016'da Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandım. Aynı yıl Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na girerek müezzin oldum. Bu yıl üniversiteden mezun olarak diplomamı aldım. Yüksek lisans için çalışmalarım devam ediyor.
Beş vakit camide hayatım geçiyor. Sabah ezanı vakti gelince camiyi açıyorum. Ezanımızı okuyoruz, cemaatimizi bekliyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Çoğu zaman cemaatimizle camimizde kahvaltı programları düzenliyoruz. Akşamları cemaatimizle Kur'an dersleri yapıyoruz. Onlar okuyor, ben onları takip ediyorum. Cemaatimizin cenazelerine gidip acılarını paylaşıyoruz, düğünlerine gidip sevinçlerine ortak oluyoruz. Allah'a şükür hayatımızdan memnunuz."
Allah'ın imtihan gereği kendisini böyle yarattığını belirten Uçar, sabrettiğini ve bu hayatı anlamaya çalıştığını dile getirdi.
Kendisi gibi engelli birçok kişinin bulunduğuna işaret eden Uçar, "Aslında hiçbir şey, öğrenmeye, okumaya ve hayata devam etmeye engel değildir. Engel vücudun uzuvlarında değil, gönüllerde ve kalplerdedir. Engelli kardeşlerime tavsiyem, ümitsizliğe düşmeden, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.
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