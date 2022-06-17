Görme engelli çocuklar için dünya klasiklerini seslendirdiler

AA

Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri, görme engelli çocuklar için dünya çocuk klasiklerinden seslendirdikleri 19 eserle dijital kütüphane oluşturdu.

Neşe Sever İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında, görme engelli ve diğer öğrencilerin dinletisine sunulması için kitapların seslendirilmesi konusunda, rehber öğretmen Arzu Denli, 3. sınıf öğretmeni Emrah Hazoğlu ve 4. sınıf öğretmeni Sevda Vural özveriyle çalışarak katkıda bulundu.

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN İŞARET DİLİYLE SESLENDİRDİLER

Öğrencilerin görme engelli çocuklar için seslendirdiği eserleri okulun internet sitesinde ve sosyal medya hesabında paylaşarak dijital kütüphane kurmalarıyla hayata geçirdiği proje velileri duygulandırdı.

Dünya çocuk klasiklerinden 19 eseri seslendiren öğrenciler, aynı zamanda Yeşilçam filmlerinin ünlü şarkılarından "Sev Kardeşim"i işaret diliyle söyleyerek, işitme engelli öğrenciler için de empati kurma ve "görmezden gelme/duymazdan gelme" mesajını vererek farkındalık oluşturuyor.

"ONLARIN HAYATINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ YAPABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Neşe Sever İlkokulu rehber öğretmeni Arzu Denli, Harezmi Projesi'nin öğrencilerin hayatın içinden seçtiği bir problemi kavrayıp analiz ettiği, çözüm yollarını bulup uyguladığı ve değerlendirdiği bir süreç olduğunu söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini kullandıklarını ve disiplinler arası bütünleşik bir çalışma yürüttüklerini aktaran Denli, Neşe Sever öğrencilerinin de ilkokul çağındaki görme engelli öğrenciler için dünya çocuk klasiklerini seslendirdiklerini ve dijital kütüphane oluşturduklarını ifade etti.

Denli, kütüphaneye okulun internet sayfası ve YouTube kanalından ulaşılabileceğini dile getirerek, "Onların hayatına küçük bir dokunuş yapabildiysek ne mutlu bize. Harezmi Projesi'nde ana okulu öğrencileri kendi aralarında, 1. ve 2. sınıf öğrencileri ortaklaşa bir proje hazırlayabilirler. Bizim okulumuzda ise bu yıl 3. ve 4. sınıf öğrencileri projemizi hazırladı." dedi.

Denli, öğrencilerin dünya çocuk klasiklerinden eserleri seslendirirken izledikleri metotla ilgili şunları anlattı: "Öğrencilerimiz dünya çocuk klasiklerinden birer kitap seçti. Sesli kitap uygulamalarını tanıdı, bunlarla ilgili kısa eğitimler aldı. Ardından seçtikleri kitapları seslendirerek dijital kütüphane oluşturdu."

Arzu Denli, öğrencilerin Harezmi Projesi süresince bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak problem çözmeyi öğrendiklerini belirterek, proje çerçevesinde okulda iki yıldır çalışmalar yapıldığını kaydetti.

3. Sınıf Öğretmeni Emrah Hazoğlu da eserleri seslendirirken öğrencilerden öncelikle demolar alarak onları değerlendirdiklerini belirtti.

Ardından uygun olanları ayırıp montajladıklarını dile getiren Hazoğlu, "Olmayanların da püf noktalarını, okuma kısmı, diksiyon, vurgu ve tonlamaya dikkat etmelerini sağladık. Onları da tekrar bir çekimle hepsini bir araya getirip okulumuzun resmi internet sitesinde ve YouTube sayfasında yayınladık." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER SHERLOCK HOLMES VE KÜÇÜK PRENSES'İ SESLENDİRDİ

Jules Verne'in "Balonla Beş Hafta" adlı kitabını seslendiren 3. sınıf öğrencisi Meva Söylemez, projede yer almanın kendisi için güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Eseri seslendirirken evde sessiz ortamda okumalar yaptığını belirten Söylemez, kitabı seslendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arthur Conan Doyle'un "Sherlock Holmes ve Kızıl Dosya" eserini seslendiren 3. sınıf öğrencisi Doruk Hazoğlu, engelli bireylere yardım ettiği için kendisini mutlu hissettiğini ifade ederek, odasında tek başına çalışarak kitabı birkaç günde bitirdiğini aktardı.

Frances Hodgson Burnett’ın "Küçük Prenses" adlı kitabını seslendiren 4. sınıf öğrencisi Hevindar Işık, anonim masal "Alaaddin'in Sihirli Lambası"nı seslendiren 4. sınıf öğrencisi Elanur Güler, Lewis Carroll'un "Alice Harikalar Diyarı'nda" eserini seslendiren 4. sınıf öğrencisi Aslı Engin, Louisa May Alcott'un "Küçük Kadınlar" adlı kitabını seslendiren 4. sınıf öğrencisi Ayşe Mina Afrın de projede yer aldıkları mutlu olduklarını dile getirdi.