Görme engelli Ayşe Begüm dereceyle kazandığı hukuk fakültesinden mezun oldu

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki doğuştan görme engelli Başbozkurt, dereceyle girdiği fakülteyi başarıyla bitirerek aynı fakültenin Özel Hukuk Programında ticaret hukuku üzerine yüksek lisansa başladı.
Bine yakın mezun ve ailelerinin katılımıyla Beşevler Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde sahneye davet edilen Başbozkurt'u, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen çiçek vererek tebrik etti.
- "Eğitim herkese eşit biçimde tanınması gereken bir insan hakkı"
Başbozkurt, mezuniyet konuşmasında, görme engelli olarak hayatı boyunca farklılıkların birer eksiklik değil, zenginlik olduğu bilinciyle hareket etmeye çalıştığını belirtti.
Yaşamı boyunca pek çok sorunla karşılaştığını kaydeden Başbozkurt, şu ifadeleri kullandı:
"Hem ilkokula başlarken hem de lise hayatına adım atarken birçok okul, sırf görme engelli olmam sebebiyle beni kabul etmek istemedi. Üniversite sınavında derece yapma hedefim bu şekilde ortaya çıktı. Eğitim hakkı herkese eşit biçimde tanınması gereken bir insan hakkıydı ve bir şekilde bunu gösterebilmek için bir şeyler yapmam gerekliydi. Üniversite sınavında aldığım puan, Türkiye'deki bütün hukuk fakültelerine yerleşebilmem için yeterli bir puandı fakat Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olduğu için burayı tercih ettim."
Buradan mezun olmanın kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Başbozkurt, Ankara Üniversitesinde akademisyen olarak devam etmek istediğini bildirdi.
- Mezunlara hediyeleri verildi
Rektör Ünüvar da Başbozkurt'u kutladı. Başbozkurt'un Türkiye 25'incisi olduğunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine de birinci olarak girdiğini belirten Ünüvar, "Şu anda da üniversitemizde yüksek lisansını yapıyor. Geçen yıl tören yapılabilseydi belki bu çiçeği o zaman verecektik ama bu seneye kısmet oldu." dedi.
Öte yandan programda dereceye giren mezunlara Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse,Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay daire başkanları, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen tarafından hediyeler verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!