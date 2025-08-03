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        Haberler Gündem Güncel Görkem'den 3'üncü günde acı haber! | Son dakika haberleri

        Görkem'den 3'üncü günde acı haber!

        Serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde kaybolan 22 yaşındaki Görkem Satmaz'dan acı haber geldi. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 09:44 Güncelleme: 03.08.2025 - 09:44
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        Görkem'den 3.günde acı haber!
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'ne kaybolan Görkem Satmaz'ın (22) arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarına giden Görkem Satmaz, serinlemek çini girdiği suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        500 METRE İLERİDE BULUNDU

        Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışması başlattı. Çalışmalara Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katıldı.

        Arama çalışmalarının 3'üncü gününde saat 08.00 sıralarında Görkem Satmaz'ın, suya düştüğü yerden 500 metre ileride cansız bedeni bulundu. Sudan çıkartılan Satmaz’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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