AA

Çanakkale'de görevliler haricinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son günlerde ülke genelinde orman yangınlarının yaşanması ve bu konuda oldukça yüksek risk taşıyan sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem gibi meteorolojik şartlar oluşması beklendiği için Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı bildirildi.

Yasal mevzuat kapsamında, Çanakkale'deki ormanlık alanlara görevliler dışında bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar girişlerin yasaklandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, Çanakkale ili 2022 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır."

Fotoğraf, İhlas Haber Ajansı tarafından sağlanmıştır.