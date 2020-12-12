Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. 45. dakikada Mossoro'nun Michalak'ı düşürmesiyle aleyhine penaltı kararı verilen Göztepe, penaltıdan yediği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda 2 farklı geriye düşen sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni'nin golleriyle beraberliği yakaladı. Maçın 90. dakikasında Göztepe ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Yasin Pehlivan'ın Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kalmasıyla hakem Özgür Yankaya bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Boldrin'in şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarsa da top oyun alanına döndü. Boldrin bir kez daha şut atsa da top, kaleci İrfan Can'dan bir kez daha oyun alanına döndü ve topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golün ardından hakem Özgür Yankaya kısa bir süre oyunu durdurduktan sonra VAR kararıyla golün geçerli olduğunu kararını verdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe, maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
"GÖZTEPE'DEN İMALI PAYLAŞIM"
Maçın ardından Göztepeli taraftarlar, maç hakemi Özgür Yankaya'ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, maçta aleyhlerine verilen 2. penaltı kararında yaşanılan olayın kural hatası olduğunu savundu. Göztepe Spor Kulübü de maçın ardından imalı bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaştı. Göztepe'nin bu paylaşımına Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da "Kim? İsim verin, Özgür Yankaya mı?" şeklinde yanıt verdi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
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