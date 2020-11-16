Görevlendirme yapılan Kars Belediyesi şehrin çehresini değiştiriyor

AA

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için yolu bozuk olan ana cadde ve sokaklarda, kış öncesi çalışma başlatılması talimatı verdi.

Kentteki 7 mahallede, yol ve kaldırım yapımını tamamlayan ekipler, bazı sokaklarda ise iyileştirme çalışması yürütüyor.

Ekipler, ayrıca ana cadde ve sokaklarda sonbahar temizliği yapıyor.