Görevlendirme yapılan Bulanık Belediyesi 22 milyon lira borç ödedi - MUŞ

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 18 Aralık 2019'da görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Adnan Topçu'nun yerine Kaymakam Mehmet İlidi, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Görevlendirmenin ardından alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veren belediye, gerçekleştirdiği hizmetlerle ilçe sakinlerini takdirini kazandı.Tozlu ve dar yolları genişletmek için yoğun çaba harcayan belediye ekipleri, kentin farkı cadde ve sokaklarında kilitli parke taşı ve yol genişletme çalışması yürütüyor
.- "22 milyon lira borç ödedik"
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce göreve başladıklarını ve bu süre içinde ilçe halkının hak ettiği hizmetlere kavuşması için çaba gösterdiklerini söyledi.İlk etapta ilçedeki eksiklikleri tespit ettiklerini ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini aktaran İlidi, şöyle konuştu:
"Kışın göreve gediğimiz için önce planlamamızı yaptık. Projelerimizi hazırladık. Havaların ısınmasıyla yolları toz ve çamurdan kurtarmak için parke döşemelerine başladık. Önce yol genişletme çalışması başlattık, aydınlatmalarını yaptık. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde işimiz o kadar kolay değildi. Yüklü miktarda borcumuz vardı. Kredi çekmeden hem borçlarımızı kapatıyoruz hem de yatırımlarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 22 milyon lira borç ödedik. Aynı zamanda 270 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Bazı projelerimizi hayata geçirdik, bazıları devam ediyor. Göreve geldiğimizde metruk bir yapı olan cezaevi binamızı Osmanlı mimarisine uygun kütüphane ve kültür merkezi dönüştürdük."
- "Terör örgütüne aktarılan kaynakları halkımız için kullanıyoruz"
İlçede geçmişte yapılan parklara yenilerini eklediklerini, hayvan hastanesi açtıklarını anlatan İlidi, göreve geldikleri günden bu yana halk için çalışmaya gayret ettiklerini ifade etti.Amaçlarının kaynakların verimli kullanılarak hizmete dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan İlidi, şöyle devam etti:
"Daha önce terör örgütüne aktarılan kaynakları halkımız için kullanıyoruz. Halkın kaynakları hizmetler için kullanıldığında projeler ortaya çıkıyor. Hizmetler halk için yapıldığında halk da memnuniyetini dile getiriyor. Yolda yürüdüğümde vatandaşlarımız bana 'Bu güne kadar hizmetle tanışmamıştık ve yollarımız bu kadar genişlememişti' diyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."
Zafer Mahallesi Muhtarı Celal Çelik ise "Belediye Başkan Vekilimiz ilçemizde çok güzel hizmetler yapıyor. Bu konuda mahalle ve ilçe adına teşekkür ediyorum. İlçemizin sorunlarını yüzde 60'ını çözdü. Vatandaşlar hizmetle tanıştı. Herkes gelip memnuniyetini ifade ediyor. Halkımızla birlikte belediye başkan vekilinin yanındayız." ifadelerini kullandı.
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