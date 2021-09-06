Almanya'nın Pekin Büyükelçisi hayatını kaybetti

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Görevine yaklaşık 2 hafta önce başlayan Almanya’nın Pekin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, "Jan Hecker'in ölümü beni derinden sarstı. Derin insanlığa ve olağanüstü uzmanlığa sahip, uzun süredir saygın bir danışmanın yasını tutuyorum'' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Almanya’nın Çin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker’in ani ölümünü derin bir üzüntü ve hayretle öğrendik." ifadesine yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Hecker’in ne zaman ve nerede öldüğüne dair ya da ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşılmadı.

Daha önce Başbakan Angela Merkel'in Dış Politika Danışmanı olarak çalışan Hecker, 54 yaşındaydı ve 24 Ağustos’ta Almanya'nın Pekin Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.

Evli olan Hecker, üç çocuk babasıydı.