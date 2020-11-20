Görevi başında vefat eden itfaiye amiri son yolculuğuna uğurlandı

Kılınç'ın naaşı, Saruhanlı Devlet Hastanesi morgundan mesai arkadaşları ve yakınları tarafından alındı. Cenaze, Türk bayrağına sarılarak, Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Eşinin üniformasını giyen Fatma Kılınç, gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Kılınç'ın naaşı, mesai arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Kılınç'ın cenazesi, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kılınç'ın yakınlarının yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ile itfaiye erleri katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılınç (48),dün Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücünün cesedinin çıkarılması çalışmaları sırasında kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.