MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sözlü sınavın 6 Ocak'ta memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadrolar ve 8-12 Ocak'ta şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.