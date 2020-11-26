Görev yeri Antalya'dan Dağlık Karabağ'a yardıma giden Azerbaycanlı doktor yaşadıklarını anlattı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan doktor Amil Hüseynov ile makamında bir araya geldi.
Hüseynov'un yaptığı kahramanlıktan dolayı gurur duyduğunu aktaran Özkan, "Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye halkı birbirine her zaman dost ve kardeştir. Türkiye'den Çin'e kadar Türkçe konuşuluyor. Aslında çok büyük bir coğrafyayız." dedi.
Doktor Amil Hüseynov ise genel cerrah olarak altı yıldır Türkiye'de görev yaptığını söyledi.
Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırmasının ardından Azerbaycan ordusunun da topraklarını kurtarmak için operasyon başlatmasıyla harekete geçtiğini aktaran Hüseynov, savaşa katılacağını söylemeden, 30 Eylül'de ailesiyle Bakü'ye gittiğini dile getirdi.
- Elektrik yoktu, ambulanslar yetmedi
Ailesini Bakü'ye bıraktıktan sonra savaş alanına gittiğini aktaran Hüseynov, şöyle konuştu:
"42 gün sınır hattında bulundum. Sınır hattında en çok bizi üzen, sivil halka olan taarruz ateşleriydi. Hastane vurulduğunda ben oradaydım, yarım saat içinde 80 yaralı kabul ettik. Ermenistan'ın hastaneye yaptığı saldırıda 20 şehit verdik. Elektrik olmadığı için ameliyat yapamadık, ambulanslar yetmedi. Yaralıların kan dolaşımını durdurmak için kemerlerini ve kıyafetlerini yırtarak kullandık. Saldırı olduğunda hastanede yatan, namaz kılan bir askerimiz vardı, namazdan kaldıramadım. Ateş süresince 6 tane roket atışı oldu. Belki de bizi, o askerimizin duaları kurtardı. Çok şükür şarkılarda, şiirlerde yaşattığımız Karabağ'da, artık Azerbaycan halkı yaşamaya başlayacak. Oradaki camilerden yine ezan sesleri duyulacak. Bu çok gurur verici bir şey."
Hüseynov, üniversitesinin girişinde asılı bulunan Türk ve Azerbaycan bayraklarını bir arada gördüğünde çok duygulandığını ifade etti.
Rektör Özkan, Hüseynov'a "Bilim ve tıp alanında yapmış olduğunuz fedakar katkılarınızdan dolayı Azerbaycan halkı adına sonsuz şükranlarımızı sunarız." yazılı plaket verdi.
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