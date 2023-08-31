Duyanların karmaşık bulduğu ve yaşayan sakinlerin izah etmekte zorlandığı bölgenin tarihi Orta Çağ kadar uzanıyor. Pek çok kaynağa göre bölge o dönemlerde bazı aristokrat aileler arasında paylaşılmış. Belçika 1831 yılında Hollanda'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde bu sınır bölgesi bugünkü karmaşık halini aldı.