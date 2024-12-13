Görenleri hayrete düşürdü! Bariyeri menteşeli kapıya dönüştürdüler
Tekirdağ'da yok artık dedirten bir olay yaşandı. Kara yolunda, yolu kısaltmak isteyen kimliği belirsiz kişiler bariyeri keserek menteşeli kapıya dönüştürdü. Ekipler menteşeli kapıya dönüştürülen bariyeri kapatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay meydana geldi.
İHA'da yer alan habere göre İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde bulunan, kara yoluna ait bariyer kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek menteşeli bir kapıya dönüştürüldü.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, civardaki yerleşim yerlerine daha kısa yoldan ulaşmak için bariyeri kesmiş olabilecekleri değerlendirildi.
Olayın ihbar edilmesi üzerine ekipler bölgeye geldi ve menteşeli kapıya dönüştürülen bariyeri kapatılarak onarım çalışmaları gerçekleştirildi.
İlginç olay, bölge sakinleri arasında hem hayretle hem de tepkiyle karşılandı. Kara yoluna yapılan bu tür bir müdahalenin nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.