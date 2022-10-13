Görenler şoke oldu! Evde kaçak kazı!

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesinde bir kişinin evinin altında kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinin altında 330 santimetre derinliğinde, 170 santimetre genişliğinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Aramalarda dedektör, hilti, matkap ve kürek ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.