Göreme nerede? Göreme hangi şehirde, ilde, bölgede?

Göreme nerede? Göreme hangi şehirde, ilde, bölgede?

Nevşehir’in tarihi ve büyüleyici atmosferini en iyi yansıtan yerleşimlerinden biri olarak bilinen Göreme, binlerce yıllık geçmişe sahip kaya kiliseleri, peribacaları ve büyüleyici vadileriyle dünya çapında tanınmaktadır.

GÖREME HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE?

REKLAM advertisement1

Göreme, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Nevşehir iline bağlı bir beldedir. Dolayısıyla “Göreme hangi ilde?” sorusunun cevabı Nevşehir, “Göreme hangi bölgede?” sorusunun cevabı ise İç Anadolu’dur.

“Göreme konumu nedir?” sorusuna coğrafi açıdan bakıldığında, beldenin Nevşehir şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olduğu görülür. Kapadokya’nın diğer önemli merkezleri Ürgüp ve Avanos da Göreme’ye oldukça yakındır. Bu konum, Göreme’yi bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapmaktadır.

REKLAM

TARİHİ GEÇMİŞ VE KÜLTÜREL MİRAS

Göreme’nin tarihi geçmişi, insanlık tarihinin çok eski dönemlerine kadar uzanır. Bölgede yapılan araştırmalar, ilk yerleşimlerin Roma döneminden önce başladığını ortaya koymaktadır. Özellikle Roma ve Bizans döneminde kayalara oyulmuş kiliseler, manastırlar ve yerleşim alanları burada inşa edilmiştir.

Hristiyanlığın erken dönemlerinde önemli merkezlerden biri olan Göreme, baskılar nedeniyle gizlenmek zorunda kalan Hristiyanların sığınak noktalarından biri olmuştur. Kayalara oyulmuş kilise ve şapeller, bu dönemin izlerini taşımaktadır. Bugün Göreme Açık Hava Müzesi, dünyanın en önemli kültürel miras alanlarından biri kabul edilmektedir. İçindeki freskler, duvar resimleri ve kaya oyma yapıları binlerce yıllık bir tarihi bugüne taşır. REKLAM GÖREME KONUMU VE COĞRAFİ YAPISI Göreme’nin konumu, onu Kapadokya bölgesinde eşsiz kılar. Nevşehir’in ortasında, volkanik tüflerden oluşmuş vadilerin ve peribacalarının tam merkezinde yer alır. Kayaların zamanla erozyona uğramasıyla oluşan bu doğal yapılar, Göreme’ye eşsiz bir coğrafya sunar. Göreme Vadisi, Zemi Vadisi ve Aşk Vadisi gibi bölgeler, yürüyüş parkurları ve doğa sporları için büyük cazibe noktalarıdır. Bu vadiler, hem doğa hem de macera turizmi açısından Göreme’yi özel kılar. GÖREME’DE TURİZM VE DÜNYA ÇAPINDAKİ TANINIRLIK Göreme, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en ünlü turizm merkezlerinden biridir. Özellikle Kapadokya’nın simgesi haline gelen sıcak hava balonları, sabah gün doğarken gökyüzünde süzülen onlarca renkli balonla eşsiz manzaralar sunar.

REKLAM UNESCO’nun 1985 yılında Dünya Mirası Listesi’ne dahil ettiği Göreme, yılda yüzbinlerce turist ağırlar. Göreme Açık Hava Müzesi, peribacaları ve vadilerin yanı sıra bölgedeki butik oteller, taş evler ve Türk mutfağının lezzetlerini sunan restoranlar turizme çeşitlilik kazandırır. EKONOMİ VE YAŞAM Göreme’nin ekonomisi büyük oranda turizme dayalıdır. Bölgedeki oteller, restoranlar, hediyelik eşya dükkânları ve tur operatörleri, belde halkının en temel geçim kaynağı durumundadır. Bununla birlikte Göreme’de tarım da önemini korur. Özellikle Nevşehir’e özgü üzüm bağları, şarap üretimi ve sebze-meyve yetiştiriciliği yaygındır. Zanaatkârlık da bölge kültürünün bir parçasıdır. El yapımı kil, seramik ve halılar Göreme’nin turizmdeki el emeği ürünlerini oluşturur. REKLAM GÖREME’DE SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT Göreme, sadece doğal güzellikleriyle değil, sosyal ve kültürel yaşamıyla da dikkat çekicidir. Yerel halk, turizm sayesinde farklı kültürlerle iç içe yaşamaya alışmış ve misafirperver bir anlayış geliştirmiştir.

Yıl boyunca düzenlenen festivaller, sanatsal etkinlikler ve gastronomi festivalleri, bölgedeki kültürel yaşamı canlı tutar. Halk dansları, Türk mutfağı ve geleneksel etkinlikler, Göreme’de turizmle iç içe geçen sosyal hayatın bir parçasıdır. GÖREME’DE GEZİLECEK YERLER Göreme küçük bir yerleşim olmasına rağmen çok sayıda gezilecek noktaya sahiptir. - Göreme Açık Hava Müzesi: UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olup, kaya oyma kiliseleri ve freskleriyle ünlüdür. REKLAM - Peribacaları: Kapadokya’nın simgesi olan peribacaları, Göreme’nin çevresinde yoğunlaşmıştır. - Sıcak Hava Balon Turları: Göreme’ye gelenlerin muhakkak yaşadığı en özel deneyimlerden biridir. - Vadiler: Aşk Vadisi, Kılıçlar Vadisi, Zemi Vadisi ve Göreme Vadisi doğa yürüyüşleri için eşsizdir. - El Nazar Kilisesi ve Saklı Kilise: Tarihi kiliseler görsel bir şölen sunar. ULAŞIM VE KONUM AVANTAJLARI Göreme’ye ulaşım oldukça kolaydır. Nevşehir şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Göreme’ye kara yolu ile kolayca ulaşılabilir. Kayseri ve Nevşehir havaalanları bölgeye hizmet veren en yakın havaalanlarıdır.

Özellikle Kayseri Havalimanı, uluslararası uçuşlara da açıktır ve Göreme’ye yaklaşık 70 kilometre mesafededir. Bu sayede hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen turistler, Göreme’ye kolayca ulaşabilmektedir. Özetlemek gerekirse; “Göreme nerede? Göreme hangi şehirde, hangi bölgede?” sorularının cevabı şudur: Göreme, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Nevşehir iline bağlı turistik bir beldedir. REKLAM Hem doğal güzellikleri hem de tarihi mirasıyla Göreme, yalnızca Nevşehir’in değil, tüm Türkiye’nin kültürel hazinelerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki konumu, onu dünyaya tanıtmış, turizm gelirleri açısından Türkiye’ye büyük katkı sağlamıştır. Bugün Göreme, sıcak hava balonlarıyla, peribacalarıyla, antik kiliseleriyle ve eşsiz Kapadokya atmosferiyle dünya çapında tanınan bir cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.