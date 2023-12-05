Gördüğünüzde oldukça şaşıracağınız en beklenmedik anlar
Bazı günler o kadar ilginç bir manzaraya şahit oluruz ki fotoğraf çekmek zorunluluk haline gelir. Çok küçük bir anın ilginçliği, her daim anlatacağınız bir anı olabilir.
- 1
“Bir bankta uyuklayan bir deniz aslanı gördüm.”
- 2
“Annemin bana doktorun muayenehanesinden gönderdiği resim.”
- 3
“Kedi Lisa.”
-
- 4
Teyzemin köpeğini atlarken yakaladım ve photoshoplanmış görünüyor.”
- 5
“Bahçemizde büyüyen bu papatya.”
- 6
"Bu kamyonu havaalanında gördüm. Ne kadar süredir orada olduğunu merak ediyorum."
-
- 7
“Nehir gezisi, kapasite tamamen dolu.”
- 8
“Dondurmamın fotoğrafını çekmeye çalıştım. Açgözlü martı bombaladı.”
- 9
"Kasabamın mezarlıklarından birinde LED'li 'Hoş geldin' tabelası var."
-
- 10
"Yerel bir mağazaki kitaplık."
Kaynak: Reddit