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        Haberler Yaşam Gördüğünüzde oldukça şaşıracağınız en beklenmedik anlar

        Gördüğünüzde oldukça şaşıracağınız en beklenmedik anlar

        Bazı günler o kadar ilginç bir manzaraya şahit oluruz ki fotoğraf çekmek zorunluluk haline gelir. Çok küçük bir anın ilginçliği, her daim anlatacağınız bir anı olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 17:46 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:46
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        • 1

          “Bir bankta uyuklayan bir deniz aslanı gördüm.”

        • 2

          “Annemin bana doktorun muayenehanesinden gönderdiği resim.”

        • 3

          “Kedi Lisa.”

        • 4

          Teyzemin köpeğini atlarken yakaladım ve photoshoplanmış görünüyor.”

        • 5

          “Bahçemizde büyüyen bu papatya.”

        • 6

          "Bu kamyonu havaalanında gördüm. Ne kadar süredir orada olduğunu merak ediyorum."

        • 7

          “Nehir gezisi, kapasite tamamen dolu.”

        • 8

          “Dondurmamın fotoğrafını çekmeye çalıştım. Açgözlü martı bombaladı.”

        • 9

          "Kasabamın mezarlıklarından birinde LED'li 'Hoş geldin' tabelası var."

        • 10

          "Yerel bir mağazaki kitaplık."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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