Gördüğünüz ilk şey bağlanma sorunlarınızın olup olmadığını ortaya çıkarıyor

İLK ÖNCE BALIK GÖRDÜYSENİZ;

Eğer önce balığı gördüyseniz, hayatın kısa ve değerli olduğunu anlayan 'carpe diem' zihniyetine sahip olabilirsiniz. Enerjinizi ve vaktinizi değmeyen biri için harcamaktan hiç hoşlanmıyorsunuz. Bu yüzden sözlerden ziyade hareketlere bakıyorsunuz. Tüm bu bakış açınız size başarılı bir ilişki kurma şansı verebilir ama öte yandan sıklıkla gelecekle ilgili sıklıkla anksiyete ve stres yaşıyorsunuz.