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Gordon Lightfoot yaşamını yitirdi

Kanadalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Gordon Lightfoot, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

Giriş: 02.05.2023 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
Gordon Lightfoot yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Yaşamını yitirdi
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81 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Gordon Lightfoot'dan acı haber geldi. Lightfoot'un yaşamını yitirdiği belirtildi. Acı haber Gordon Lightfoot'un menajeri Victoria Lord tarafından duyuruldu.

"MİRASI YAŞAMALI"

Lightfoot'un vefatının ardından Kanada Başkanı Justin Trudeau, Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Trudeau, mesajında, "En iyi şarkıcı ve şarkı sözü yazarlarımızdan birini kaybettik. Müziğiyle ülkemizin ruhunu yakaladı ve Kanada müziğinin şekillenmesine yardımcı oldu. Müziği gelecek nesillere ilham vermeye devam etmeli, mirası yaşamalı" ifadelerine yer verdi.

GORDON LIGHTFOOT HAKKINDA

Kariyeri boyunca 20'den fazla albüm çıkaran Gordon Lightfoot, 16 kez 'Juno Ödülü'nü kazandı. 1986'da Kanada'nın müzik efsaneleri arasına alınan Lightfoot, parçalarında özellikle aşk, acı ve güzellik konularını işledi.

Gordon Lightfoot'un hit olan şarkıları arasında 'If You Could Read My Mind', 'Sundown' ve 'The Wreck of the Edmund Fitzgerald' öne çıktı.

2002'de karın anevrizması nedeniyle acil ameliyat olan Lightfoot, sağlık problemlerine rağmen konserlerine devam etmişti.

Fotoğraflar: Reuters, AP

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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