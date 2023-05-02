Yaşamını yitirdi

81 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Gordon Lightfoot'dan acı haber geldi. Lightfoot'un yaşamını yitirdiği belirtildi. Acı haber Gordon Lightfoot'un menajeri Victoria Lord tarafından duyuruldu.

Lightfoot'un vefatının ardından Kanada Başkanı Justin Trudeau, Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Trudeau, mesajında, "En iyi şarkıcı ve şarkı sözü yazarlarımızdan birini kaybettik. Müziğiyle ülkemizin ruhunu yakaladı ve Kanada müziğinin şekillenmesine yardımcı oldu. Müziği gelecek nesillere ilham vermeye devam etmeli, mirası yaşamalı" ifadelerine yer verdi.

Kariyeri boyunca 20'den fazla albüm çıkaran Gordon Lightfoot, 16 kez 'Juno Ödülü'nü kazandı. 1986'da Kanada'nın müzik efsaneleri arasına alınan Lightfoot, parçalarında özellikle aşk, acı ve güzellik konularını işledi.

2002'de karın anevrizması nedeniyle acil ameliyat olan Lightfoot, sağlık problemlerine rağmen konserlerine devam etmişti.

Gordon Lightfoot'un hit olan şarkıları arasında 'If You Could Read My Mind', 'Sundown' ve 'The Wreck of the Edmund Fitzgerald' öne çıktı.