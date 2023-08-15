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        Haberler Yaşam Gordion UNESCO'ya girmek için gün sayıyor

        Gordion UNESCO'ya girmek için gün sayıyor

        Türkiye'nin tarihi ve kültürel miraslarından Gordion Antik Kenti, gelecek ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak toplantıyla "UNESCO Dünya Mirası Listesi"ne girmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:43
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        • 1

          Gelecek ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak toplantıya kısa süre kala Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti'ne yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarına hız verildi.

        • 2

          Bu kapsamda Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle siyasetçilerden bürokratlara, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden tarihçilere kadar katılımcılar Gordion Müzesi'ndeki etkinlikte bir araya geldi.

        • 3

          Etkinliğe Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Başkanı Gürsel Baran, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose ve çok sayıda davetli katıldı.

        • 4

          Toplantı öncesi Gordion Müzesi'ni gezen heyet, müzede bulunan eserler hakkında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç'tan bilgi aldı.

        • 5

          TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, bir mirası gelecek nesillere aktarmanın önem taşıdığını söyledi. Oktay, şöyle konuştu:

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          "Sadece mirasa topraklarınızda sahip olmak bir şey ifade etmiyor, onu ortaya çıkarmak, onu yaşatarak gelecek nesillere aktarıyor olmak asıl iddia sahibi olmaktır. Bir medeniyetin sahibi olmak, medeniyeti inşa etmek ve gelecek nesillere onu aktarmak demektir. Biz Türkler zaten büyük medeniyetlerin mirasçılarıyız."

        • 7

          Gordion Kazı Başkanı Rose da Türkiye'nin ikinci evi gibi olduğunu dile getirerek, "Biz Gordion'u çok seviyoruz. İnşallah gelecek ay Riyad'dan iyi haberler bekliyoruz. Bu toplantı bizim için büyük bir şeref" dedi.

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          "GORDİON'UN LİSTEYE GİRMESİ ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

          Etkinliğe ev sahipliği yapan ATO Başkanı Baran da basın mensuplarının soruları üzerine Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 19 miras alanı olduğunu söyledi. Bu sayıyı Gordion Antik Kenti ile 20'ye çıkarmanın gayreti içinde bulunduklarını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

        • 9

          "İnşallah Gordion, önümüzdeki ay Riyad'da yapılacak toplantıda Ankara'nın ilk ve ülkemizin 20'nci eseri olarak listede yer alacak. Çok önemli bir kıymet var burada. ATO olarak biz bu kıymetin farkındayız. 2019 yılında düzenlediğimiz 'Uluslararası Marka Zirvesi'nin ana temasına Gordion'a ithafen 'Düğüm Çözülüyor' demiştik.

        • 10

          Biz önceki yıllarda, her yıl Çanakkale'ye öğrenci gönderiyorduk, şimdi Gordion'a göndermeye başladık. Her yıl Ankara'dan 3 bin öğrencimiz Gordion'a gelecek, gezecek, görecek. Polatlı'daki Gordion'un UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi hem Polatlı'ya hem şehrimize hem de ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlayacak."

        • 11

          Baran, Ankara'ya gelen yabancı turist sayısının Gordion'un katkısıyla 1,5 milyonu bulmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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