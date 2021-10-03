Mersin'de Goran Bregoviç rüzgarı

Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen konserde besteleri ve "Çingeneler Zamanı" gibi ünlü film müzikleriyle bilinen Bregoviç, sevenleriyle buluştu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bregoviç'e, Funeral and Wedding Orkestrası eşlik etti. AA'nın haberine göre; yoğun ilginin olduğu konserde sahne önüne gelen katılımcılar dans edip sanatçıya eşlik etti.

Goran Bregoviç konseriyle birlikte bu yıl 19'uncusu düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali sona erdi.