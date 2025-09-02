Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz, belediyenin borcunu açıkladı:

        Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz, belediyenin borcunu açıkladı:

        Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, CHP'li belediye yönetiminin yaklaşık 2 milyar liralık borcu yaklaşık 5 milyar liraya çıkardığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 16:58 Güncelleme: 02.09.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziosmanpaşa Belediyesinin borcu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziosmanpaşa Belediyesinin eylül ayı toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan Yıldırım Özçelik'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

        Toplantıda konuşan Karadeniz, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Karadeniz, CHP yönetiminin Gaziosmanpaşa Belediyesinin borcunu 15 ayda 1 milyar 945 milyon liralardan yaklaşık 5 milyar liraya çıkardığına dikkati çekti.

        CHP yönetiminin Gaziosmanpaşa Belediyesine hizmet veren yüklenici firmalara 15 ay ödeme yapmadığını belirten Karadeniz, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 2 milyardan aldığınız borç, 5 milyara dayandıysa bu beceriksiz yönetiminizin tablosudur. Biz bu mecliste defalarca 'Bu belediye böyle yürümez. Borçlandırma getirin, satış getirin. Biz bunu destekleyeceğiz, belediyenin sistemini kilitliyorsunuz.' dedik. Siz kolay olanı seçtiniz. Orada da algıya yöneldiniz. Şuydu algıları: 'Bu belediyeye AK Parti'deyken kesinti yapılmıyordu da şimdi CHP'ye geçti, o yüzden kesinti yapıyorlar.' Gerçekte olan neydi? SGK borç miktarı, belli bir oranı geçtiğinde o kesinti oranları da artıyor. Firma borçlarını 400 milyonla almışsınız, bugünkü gelinen nokta 2 milyar. Bu belediyeye hizmet veren yüklenici firmalara 15 ay para ödememişsiniz. Bunun sonucu firmalar hizmet vermeyi kesmiş."

        Mağdur edilen belediye personelinin maaşlarını ödediklerini aktaran Karadeniz, şunları dile getirdi:

        "Geçen sene haziran ile aralık ayı arasında becerip de toplu iş sözleşmesini imzalayamadınız. 6 aylık maaş farkları oluştu. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yıllarca emek vermiş insanların emeklilik tazminatlarını bir sene boyunca ödemediniz. Slogan atmaya gelince kimseye alan açmıyorsunuz. Dünyanın en güzel türkülerini yazmayı biliyorsunuz. İşçinin, emekçinin hakkını şarkı yapmak güzel, slogan da atmak güzel. Siz slogan atarsınız, işçinin, emekçinin hakkını biz öderiz. Allah'ın izniyle de biz ödedik."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Habertürk Anasayfa