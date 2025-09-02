Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz, belediyenin borcunu açıkladı:

Gaziosmanpaşa Belediyesinin eylül ayı toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan Yıldırım Özçelik'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda konuşan Karadeniz, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karadeniz, CHP yönetiminin Gaziosmanpaşa Belediyesinin borcunu 15 ayda 1 milyar 945 milyon liralardan yaklaşık 5 milyar liraya çıkardığına dikkati çekti.

CHP yönetiminin Gaziosmanpaşa Belediyesine hizmet veren yüklenici firmalara 15 ay ödeme yapmadığını belirten Karadeniz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 milyardan aldığınız borç, 5 milyara dayandıysa bu beceriksiz yönetiminizin tablosudur. Biz bu mecliste defalarca 'Bu belediye böyle yürümez. Borçlandırma getirin, satış getirin. Biz bunu destekleyeceğiz, belediyenin sistemini kilitliyorsunuz.' dedik. Siz kolay olanı seçtiniz. Orada da algıya yöneldiniz. Şuydu algıları: 'Bu belediyeye AK Parti'deyken kesinti yapılmıyordu da şimdi CHP'ye geçti, o yüzden kesinti yapıyorlar.' Gerçekte olan neydi? SGK borç miktarı, belli bir oranı geçtiğinde o kesinti oranları da artıyor. Firma borçlarını 400 milyonla almışsınız, bugünkü gelinen nokta 2 milyar. Bu belediyeye hizmet veren yüklenici firmalara 15 ay para ödememişsiniz. Bunun sonucu firmalar hizmet vermeyi kesmiş."

Mağdur edilen belediye personelinin maaşlarını ödediklerini aktaran Karadeniz, şunları dile getirdi: "Geçen sene haziran ile aralık ayı arasında becerip de toplu iş sözleşmesini imzalayamadınız. 6 aylık maaş farkları oluştu. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yıllarca emek vermiş insanların emeklilik tazminatlarını bir sene boyunca ödemediniz. Slogan atmaya gelince kimseye alan açmıyorsunuz. Dünyanın en güzel türkülerini yazmayı biliyorsunuz. İşçinin, emekçinin hakkını şarkı yapmak güzel, slogan da atmak güzel. Siz slogan atarsınız, işçinin, emekçinin hakkını biz öderiz. Allah'ın izniyle de biz ödedik."