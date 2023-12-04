Google'ın eski CEO'su uyarıyor: Yapay zekâ insanlığı tehdit ediyor
Teknolojinin her gün ilerleme kaydetmesiyle birlikte yapay zekâ kullanılarak yapılan araçlar da çoğalmaya başladı ve bu araçların insanlık üzerinde kontrol sağlayabileceğine dair olan görüşler her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte yapay zekâ hakkında farklı senaryolar…
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1956 yılında John McCarthy tarafından ilk kez dile getirilen yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekâya sahip olmasını amaçlayan bir alandır. Birçok alanda iş kolaylaştıran yapay zekânın durdurulamaz olacağı ve çoğu insanın yerine geçeceği düşünülüyor. Bu olumsuz görüşe sahip olan insanlardan birisi de yapay zekâyı önemli ölçüde kullanan kuruluşlardan biri olan Google’ın eski yöneticisi Eric Schmidt.
Schmidt, teknolojinin getireceği yıkımın önüne geçecek yeterli bariyere sahip olunmadığını düşünüyor. Şu anda, Yapay Zekâ Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun başkanı olan Schmidt, mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını düşünüyor.
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YAPAY ZEKÂ SAVAŞ BAŞLATABİLİR… Mİ?
Schmidt’e göre beş ile on yıl içerisinde yapay zekâ insanlığa zarar verebilecek kadar güçlü olacak. Yaşanabilecek en kötü senaryonun 'bilgisayarın bir şeyler yapmak için kendi kararlarını vermeye başlayabileceği nokta' olacağını ve silah sistemlerine erişebilmeleri durumunda kendi başlarına savaş başlatabilme ihtimallerinin tüm dünyaya büyük zararlar verebileceği konusunda uyardı.
Bu tarz korkunç bir senaryonun önüne geçebilmek için uluslarası çapta bir sivil toplum örgütü kurulması gerektiğini düşündüğünü de ekledi.
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YAPAY ZEKÂ KEDİ KADAR BİLE AKILLI DEĞİL
Schmidt gibi düşünmeyenler de var. Facebook’un baş yapay zekâ bilimcisi Yann LeCun daha olumlu bir görüşe sahip, ona göre yapay zekâ teknolojisi, tek başına insanlığı tehdit edecek kadar akıllı değil. Ayrıca ''Öğrenme yetenekleri açısından bir kediye bile rakip olabilecek sistem tasarımına sahip değil, o yüzden bu konuda konuşmak için erken.'' diye ekledi.
Yapay zekâ konusunda birbirinden zıt görüşlere sahip olan bilim insanları varken kesin bir kanıya varmak mümkün durmuyor. Bu yüzden ilerleyen yıllarda ne yaşanacağını da kestirmek zorlaşıyor.
Kaynak: Futurism
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