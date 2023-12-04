YAPAY ZEKÂ SAVAŞ BAŞLATABİLİR… Mİ?

Schmidt’e göre beş ile on yıl içerisinde yapay zekâ insanlığa zarar verebilecek kadar güçlü olacak. Yaşanabilecek en kötü senaryonun 'bilgisayarın bir şeyler yapmak için kendi kararlarını vermeye başlayabileceği nokta' olacağını ve silah sistemlerine erişebilmeleri durumunda kendi başlarına savaş başlatabilme ihtimallerinin tüm dünyaya büyük zararlar verebileceği konusunda uyardı.

Bu tarz korkunç bir senaryonun önüne geçebilmek için uluslarası çapta bir sivil toplum örgütü kurulması gerektiğini düşündüğünü de ekledi.