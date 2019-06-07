Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini duyurdu.
Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynamayı vadeden sistem, Netflix gibi internet üzerinden dizi ve film izleme platformları gibi çalışacak.
Bulut teknolojisiyle çalışacak olan sistem Kasım 2019'dan itibaren Kuzey merika ve Avrupa pazarlarında satışa çıkacak.
Kasım 2019'da Stadia'nın hizmete gireceği ülkeler
Belçika
İtalya
Finlandiya
Hollanda
Kanada
Norveç
Danimarka
İspanya
Fransa
İsveç
Almanya
İngiltere
İrlanda
ABD
Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu.
2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi.
Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor.
Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine de gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor.
Stadia'nın oyun kumandası ilk bakışta klasik bir konsol kumandasını andırsa da, bir tuşla oyunu YouTube video platformunda paylaşmayı sağlıyor.
Kablosuz bağlantı ile çalışan kumanda, Google Asistan'a da erişim sağlıyor.
Bir kullanıcı, YouTube'dan yayınını izlediği bir oyunun içinde kendisini bulabiliyor. Saniyeler içinde pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, oyuna giriyor. Kumandanın bir tuşuyla da oyunu yayınlayabiliyor.
Stadia, bulut (cloud) servis gücü ile, dev bir sunucu üzerinden çalışıyor.
Yani bilgisayara oyun indirme ya da mağazaya gidip oyun satın almaya gerek kalmıyor.
Kasım ayında Stadia servisine erişmenin tek yolu 'Başlangıç paketi'ni satın almak. Bu paketin bedeli 129 dolar olarak belirlendi.
Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü de var. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine paket dahilinde.
Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek.
Ancak tüm oyunlar aylık 9,99 dolarlık aboneliğe dahil değil. Yeni çıkan oyunlara erişim için ayrıca ödeme yapılması gerekecek.
2020'den itibaren Stadia kumandaları da ayrıca satışa çıkacak ve fiyatı 75 dolar olacak.
Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şart değil. Ancak aylık abone olanlar oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayacak.
Google, Stadia hizmete girdiğinde platformda en az 30 oyun olacağını söylüyor.
Oyun endüstrisinin en büyük yapımcı firmalarından Bethesda, EA, Rockstar Games, Sega, Square Enix, Warner Bros ve Ubisoft Google ile anlaşma sağlamış durumda ve oyunlarını Stadia'ya taşıyacaklar.
Ancak Diablo, World of Warcraft, Overwatch gibi popüler oyunların yapımcısı Activision Blizzard ve Fortnite'ın yapımcısı Epic Games henüz Stadia ile anlaşma sağlamış değil.
Stadia platformunda yer alacak oyunların tam listesi
Oyun adı
Yapımcı
Assassin’s Creed Odyssey
Ubisoft
Baldur’s Gate 3
Larian Studios
Borderlands 3
2K
The Crew 2
Ubisoft
Darksiders Genesis
THQ Nordic
Destiny 2
Bungie
Doom
Bethesda Softworks
Doom Eternal
Bethesda Softworks
Dragon Ball Xenoverse 2
Bandai Namco
The Elder Scrolls Online
Bethesda Softworks
Farming Simulator 19
Giants Software
Final Fantasy 15
Square Enix
Football Manager
Sega
Get Packed
Coatsink
GRID
Codemasters
Gylt
Tequila Works
Just Dance
Ubisoft
Metro Exodus
Deep Silver
Mortal Kombat 11
Warner Bros.
NBA 2K
2K
Power Rangers: Battle for the Grid
nWay Games
Rage 2
Bethesda Softworks
Rise of the Tomb Raider
Square Enix
Samurai Shodown
SNK
Shadow of the Tomb Raider
Square Enix
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Ubisoft
Tom Clancy’s The Division 2
Ubisoft
Tomb Raider Definitive Edition
Square Enix
Thumper
Drool
Trials Rising
Ubisoft
Wolfenstein: Youngblood
Bethesda Softworks
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