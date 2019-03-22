Google’ın bu hafta başında tanıttığı bulut tabanlı oyun servisi Stadia, ABD borsalarında işlem gören AMD’nin hisselerini uçurdu. Google’ın 19 Mart’ta tanıttığı oyun platformu Stadia'nın AMD’nin donanımlarıyla hayata geçirildiğinin duyurulmasının ardından, Nasdaq Endeksi’nde yer alan AMD hisseleri, 3 günde yaklaşık yüzde 22 değer kazandı.

18 Mart Pazartesi günü 23 dolar seviyesinde olan AMD (Advanced Micro Devices) hisseleri, Stadia’daki Google işbirliğinin resmi olarak açıklanmasının ardından 28 dolara kadar çıktı.

AMD hisselerinin 5 günlük seyri

Yılbaşından bu yana yüzde 65 değer kazanan AMD hisseleri, bu son yükselişle borsada son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. AMD’nin piyasa değeri de hafta başından bu yana 5 milyar dolarlık artışla 30 milyar doları geçti.

Üç gün önce Google, yeni oyun platformu Google Stadia için yüksek performanslı ve özel üretilmiş AMD Radeon veri merkezi GPU’larını seçtiğini duyurmuştu.

San Francisco’da düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) Google’ın duyurduğu oyun platformunda AMD, Google’a yazılım geliştirme araçları ve Linux tabanlı, açık kaynaklı Vulkan sürücüsüyle destek olacak.

‘YILLARDIR YAKINDAN ÇALIŞIYORUZ’

Google Stadia geliştirici platformu ürün müdürü Dov Zimring, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bu proje üzerinde AMD ile yıllardır yakından çalışıyoruz, böylece Google Stadia için özel GPU’nun geliştirilmesini sağladık. Oyun endüstrisinde grafik teknolojilerinin geleceğine, oyun geliştiricilerle birlikte öncülük etmeye hazırlanıyoruz” demişti.

İŞTE GOOGLE’IN YENİ OYUNCAĞI

Grafik olarak zengin oyunları milyonlarca kullanıcıya aktarmak ve bunu bulut üzerinden yaparken gecikmeyi en aza indirip, oyun performansını üst seviyeye taşımak için ultra yüksek performanslı işlem yeteneğine ihtiyaç duyuluyor.

Aynı zamanda veri merkezlerinin güvenlik, yönetilebilirlik ve ölçeklendirilebilirlik gibi zorluklarını da aşmak için gelişmiş teknolojiler gerekiyor. Verilen bilgiye göre bunu sağlamak için Google Stadia’ya özel üretilmiş AMD yüksek performanslı Radeon veri merkezi GPU’ları (Graphics Processing Unit - Grafik İşleme Ünitesi) kullanılacak.



