20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google silinmesi gereken uygulamaların isimlerini yayınladı. Adeta tehlike saçan bu uygulamalar, kredi kartı bilgilerini çalma, telefon görüşmelerinin kaydının tutulması ve kişisel bilgileri çalma gibi işlevleri barındırıyor. Peki, hangi uygulamaların silinmesi gerekiyor? İşte detaylar...
GOOGLE SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR
SmartSwipe
Call Recorder
Realtime Booster
Pro Camera Beauty
Artistic effect Filter
Beauty Camera
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Art Editor
Selfie Camera Pro
Horizon Beauty Camera
Super Camera
Art Effects for Photo
Art Filter Photo
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Art Effect
Photo Editor
Wallpapers HD
Magic Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
ArtFlipPhotoEditing
Art Filter
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Cartoon Art Photo Filter
Pixture
Art Effect
Photo Art Effect
Cartoon Photo Filter
SMARTSWİPE HİÇ DE MASUM DEĞİLMİŞ
Google telefondan silinmesi gereken uygulamalar listesinin başında SmartSwipe bulunuyor. SmartSwipe uygulaması, ana ekranına ek olarak bir ek menü daha oluşturabilmenizi sağlıyor. Ancak uygulama hiç de bu kadar masum değil. Zira SmartSwipe, indirildiği andan itibaren size fark ettirmeden kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.
GÖRÜŞMELERİNİZİ KAYDEDERKEN DİNLENMEYİN
Google'ın kara listesinde ikinci sırada yer alan uygulama ise Call Recorder uygulaması. İnsanlar bazı nedenlerden dolayı telefon görüşmelerini kaydetmek istiyor. Her ne kadar son dönemde çıkan akıllı telefonlar telefon kaydını desteklese de bazı telefonlar bu özelliği desteklemiyor. Hal böyle olunca tek seçenek bir uygulama indirmek oluyor. Bunun için Call Recorder uygulamasını indirenler ise görüşmelerini üçüncü parti kişilerle paylaşıyor. Zira Call Recorder uygulaması, görüşmelerinize başkalarının erişmesine izin veriyor.
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