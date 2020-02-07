07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli 4 büyük akıllı telefon markası Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo’dan Google’a karşı sürpriz bir iş birliği adımı geldi. ABD’nin uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde kara listeye alınan ve bu kapsamda yeni telefonları için Google’dan Android lisansını alamayan Çinli Huawei’nin öncülüğünde bir araya gelen Xiaomi, Oppo ve Vivo, Global Developer Service Alliance (GDSA - Küresel Geliştirici Hizmet Birliği) çatısı altında güçlerini birleştiriyor.
Reuters’ın haberine göre bu dört Çinli telefon markasının iş birliğiyle hayata geçirilecek olan ortak girişim, Google’ın mobil uygulama mağazası Google Play Store’a rakip olacak.
Edinilen bilgiye göre GDSA, geliştiricilerin oyun, müzik ve film de dahil olmak üzere mobil uygulamalarının yurtdışı piyasalarda pazarlanmasına odaklanacak. Bu iş birliğinin öne çıkan bir diğer unsuru ise Google Play’e alternatif olması hedeflenen platformda Çin dışındaki geliştiricilerin uygulamalarını sergileyebilecek olması.
MART AYINDA AÇILACAK, ÖNCELİK 9 PAZAR
Bu yılın mart ayının başında kullanıma açılması planlanan ortak platform, ilk olarak aralarında Hindistan, Endonezya, Malezya ve Rusya’nın dahil olduğu 9 bölgeyi kapsayacak.
Google’ın yanısıra Huawei, Oppo ve Vivo konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmazken, GDSA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre birliğin üyeleri arasında Xiaomi, Oppo ve Vivo’nun bulunduğu, Huawei’nin ise yer almadığı görülüyor.
Reuters’a konuşan Xiaomi’nin sözcüsü ise ortak platformun Google Play uygulama mağazasına rakip olmadığını belirterek, “GDSA, geliştiricilerin uygulamaların Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ilgili uygulama mağazalarına aynı anda yüklenmesini kolaylaştırmaya hizmet edecek” dedi.
Teknoloji pazarına özel analizler ve araştırmalar yapan Canalys’in mobiliteden sorumlu başkan yardımcısı Nicole Peng ise yapılan ittifakı şöyle değerlendirdi:
“Bu ittifakta yer alan her şirket, diğerlerinin güçlü olduğu bölge ve pazarları kaldıraç olarak kullanmak isteyecektir. Ortak platform, ayrıca 4 şirketin de Google'a müzakere gücünü artıracaktır.”
PAZARIN YÜZDE 40'I ONLARIN
Mobil uygulama alanında faaliyet gösteren analiz ve araştırma kuruluşu Sensor Tower’ın analisti Katie Williams ise “Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi, geliştiricilerin birden fazla uygulama mağazasındaki erişimini artırmasını kolaylaştırarak, daha fazla geliştirici ve nihayetinde daha fazla uygulama çekmeyi hedefliyor” dedi.
Google, film, kitap, uygulama gibi içerikleri barındıran ve yüzde 30’luk komisyon oranları aldığı Google Play Store’dan 2019 yılında küresel ölçekte 8.8 milyar gelir elde etti. Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin 2019 yılı 4. çeyrek verilerine göre ise Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo’dan oluşan bu 4 Çinli marka küresel akıllı telefon satışlarında yüzde 40’lık bir paya sahip.
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