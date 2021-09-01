"2022'den önce ofise gelmeyin!"

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Google ve Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, şirket çalışanlarına gönderdiği e-posta ile ofise dönüş tarihinin tekrar ertelendiğini duyurdu. ABD’li teknoloji devi daha önce 18 Ekim olarak duyurduğu gönüllü ofise dönüş tarihini 10 Ocak 2022 olarak revize etti.

Pichai, Google çalışanlarına gönderilen e-postada, Covid-19 salgını kapsamında çalışma koşullarının tekrar değerlendirildiğini açıkladı.

Pichai, “Bazı yerlerde koşullar iyileşmeye başlasa da dünyanın birçok yerinde pandemi belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Bunu kabul ederek, Google çalışanlarına geri dönerken daha fazla esneklik ve seçenek sunmak için küresel gönüllü ofise dönüş politikamızı 10 Ocak 2022'ye kadar uzatacağız” dedi.

30 GÜNLÜK ÖN HAZIRLIK

Sundar Pichai’nin imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“10 Ocak'tan sonra, ofislerimiz arasında büyük farklılıklar gösteren yerel koşullara dayalı olarak, ülkelerin ve konumların evden gönüllü çalışmanın ne zaman sona ereceği konusunda karar vermelerini sağlayacağız. Herkesin plan yapmak için yeterli zamanı olduğundan emin olmak için, ofise geri dönmeniz beklenmeden önce 30 günlük bir ön hazırlık yapacaksınız."