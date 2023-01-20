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Haberler İş-Yaşam

Google, iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını azaltacağını duyurdu

Alphabet (Google'ın) ana şirketi, küresel iş gücünün yüzde 6'sını çıkaracağını duyurdu. Açıklamada, Google ve Alphabet'ten yapılan açıklamada, "Farklı bir ekonomik gerçeklik söz konusu" denildi.

Giriş: 20.01.2023 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
Google, iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını azaltacağını duyurdu
HABERTURK.COM

Google'ın ana şirketi Alphabet, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını azaltacağını duyurdu. Pandemi döneminde dijital organların yüksek talep görmesi sebebiyle iş gücünü destekleyen Alphabet, dünya çapında ekonomik rüzgarların ters yöne dönmesi sebebiyleharcmalarını kısıtladığını açıkladı. Şirket, bu sebeple rotasını farklı bir yöne çevirmeye hazırlanıyor.

Alphabet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket genelinde işten çıkartılacak kişi sayısı toplam 12 bin olarak bildirildi.

Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, "Şirket olarak çalışanlarımızın rollerinin en yüksek önceliklerimizle uyumlu olmasını sağlamak için ürün alanları ve işlevleri genelinde titiz bir inceleme yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Pichai, işten çıkarmaların yalnızca Google'ı değil, Alphabet genelindeki tüm birimleri ve bölgeleri etkileyeceğini de sözlerine ekledi.

DİGERLERİNE KATILDI

Beş "Büyük Teknoloji" firmasından dördü, son birkaç ayda önemli ölçüde işten çıkarmalar duyurdu. Apple, büyük ABD teknoloji devleri arasında henüz işten çıkarma yapacağını ilan etmeyen tek şirket olarak göze çarpıyor.

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