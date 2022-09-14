Google İngiltere ve Hollanda'da toplam 25 milyar euroluk tazminat davalarıyla karşı karşıya

Shiona McCallum | Teknoloji Muhabiri

Getty Images

Teknoloji devi Google dijital reklam alanındaki uygulamaları nedeniyle toplam 25 milyar euro tazminat ödemesiyle sonuçlanabilecek iki dava ile karşı karşıya.

Şirket, Hollanda ve İngiltere'de hazırlanan iki dava dosyasında haksız rekabet ve internet reklam piyasasındaki egemen konumunu suistimal etmekle suçlanıyor.

Google'dan tazminat talep eden yayınevleri tarafından hazırlanan dava başvuruları önümüzdeki haftalarda iki ayrı ülkede mahkemeye sunulacak.

Avrupa'da anti-tröst, yani tekelleşmeye karşı kuralları denetleyen kurum, şikayetler üzerine Google hakkında inceleme başlatmıştı.

İki ayrı ülkede açılan davalar kazanılırsa, hem Birleşik Krallık hem de Avrupa Birliği çapında yerel ve ulusal her türlü internet yayıncıları tazminatlardan yararlanabilecek.

Davanın tarafı olmak istemeyen yayıncılar muafiyet isteyebilecek.

Görülmesine gelecek ay başlanabilecek davaların yıllarca sürmesi bekleniyor.

Haksız rekabet yaratan uygulamalar

İnsanların akıllı telefonları ya da bilgisayar ekranlarında, yani internet kullanırken karşılarına ne çıkacağını, kullanılan reklam teknolojisi belirliyor.

Google ise internet reklamcılığı sektöründe piyasanın yüzde 90'dan fazlasını kontrol eden en büyük ve en önemli şirket.

Dijital reklam alanı satışı, küresel haber siteleri olsun, blogcular gibi küçük ve yerel kullanıcılar olsun, sitelerine ücret karşılığı reklam alan her türlü yayıncı için çok kıymetli bir gelir kaynağı.

Avrupa Komisyonu ve İngiltere'de serbest rekabeti korumak için oluşturulmuş kurumlar şimdi Google'ın internet reklamcılığı alanındaki hakimiyetinin, ona rakipleri ve diğer reklamcılar karşısında haksız bir üstünlük sağlayıp sağlamadığını inceliyor.

Fransa'nın serbest rekabet denetçisi geçen yıl şirkete 220 milyon euro para cezası vermişti.

İrlanda Sosyal Haklar Konseyi'nden Johnny Ryan BBC'ye "Google iki önemli konuda baskı altında. Biri anti-tröst düzenlemeler, diğeri ise veri güvenliği" diyor ve dünya çapında serbest rekabet denetim kuruluşları Google üzerindeki baskıyı artırdıkça yeni yeni davalar açıldığını ekliyor.

Fakat şu ana kadar kesilen cezaların şirketi etkileyecek boyutta olmadığını da hatırlatıyor.

Hollanda'da Google aleyhine şikayet dosyasının hazırlanmasında rol oynayan Belçikalı hukuk şirketi Geradin Partners'dan Damien Geradin "Yerel ve ulusal haber medyası da dahil toplumsal hayatımızda hayati bir rolü olan kuruluşlar uzun zamandır Google'ın rekabetin önünü kapatan uygulamalarından zarar görüyor" dedi.

Geradin, Google'ın artık sorumluluğunu üstlenip bu hayati sektörde yol açtığı zararları tazmin etmesi gerektiğini ve bugün açıklanan hem İngiltere hem de AB'deki yayıncıların yararlanabileceği tazminat davası başvurularının da bu sebeple gündemde olduğunu ekledi.

Google BBC'nin bu konudaki sorularına şu ana kadar yanıt vermedi.