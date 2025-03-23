Google İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun Google'daki unvanının da değiştiği görüldü
Giriş: 23.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 23.03.2025 - 19:32
Google, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi.
Google, İmamoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yerine "İş insani ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" unvanını kullandı.
Google'da İmamoğlu aramasını yapanlar, artık bu unvanı görüyor.
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