17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, " Google'nin bu kararı, Türkiye'deki gelişmelerin önünde de bir sıkıntı olabilir. Tahmin ediyorum Google ve Rekabet Kurumu anlaşacak çünkü belki birkaç ay sonra bu anlaşmanın sağlanması yönünde STK'ların da talepleri olacak. Bir anlaşma yolu bulacaklardır" dedi.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TBD Başkanı Aktepe, Google'nin, Rekabet Kurumu ile yaşadığı anlaşmazlık hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Google'nin bu kararı, Türkiye'deki gelişmelerin önünde de bir sıkıntı olabilir. Bunun için anlaşmak zorundalar diye düşünüyorum. Yerli ve milli olmayı bazen yanlış yorumluyoruz. Bütün yabancı şirketlerin önünün kapatılması olarak algılamamalıyız bu durumu. Biz yerli ve milli derken Türkiye'nin içine kapanmasını kast etmiyoruz, yerliliği bu şirketleri belli ölçüde de koruyarak yapmakta yarar var. Tahmin ediyorum Google ve Rekabet Kurumu anlaşacak çünkü belki birkaç ay sonra bu anlaşmanın sağlanması yönünde STK'ların da talepleri olacak. Bir anlaşma yolu bulacaklardır."
‘2019 DURAĞANDI, 2020’DEN UMUTLUYUZ’
Tüm belediyelere e-belediyeyle ilgili tüm yazılımların tek merkezden sağlanması konusuna da değinen Aktepe, "Bu durum belki kulağa hoş geliyor ama yazılım sektörünün gelişmesi önünde bu durum sorun yaratabilir. Bu yazılımı götürüp belediyeye vermek konunun tamamını halletmiyor çünkü. Bunun işletmesi önemli, firmaların bunu sahiplenip işletmesi gerek. Bir de bu durum sitem içindeki şirketlerin kapanmasına yol açabilir. Yazılım sektörünün özenle desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.
Türkiye’de bilişim sektörünün 2019 yılını biraz durağan geçirdiğine dikkati çeken Aktepe, "2019 yılında sektör olarak ekside değiliz ama durağan bir yıldı. 2020 yılı daha umutlu olacağımız bir yıl olacak. 5G'nin de 2020 yılı sonuna doğru hayata geçeceğini düşünürsek, bu da sektöre bir gelişme sağlayacak" dedi.
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