Google yenilikçi projeleri arıyor

Google’ın gazetecilik ve haber endüstrisini desteklemeye yönelik olarak 2019 yılından bu yana 18 ülkeden toplam 43 projeye fon desteği sağladığı Google Haber Girişimi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika İnovasyon Yarışması’nda (GNI Innovation Challenge) yeni dönem başlıyor.
Okuyucu etkileşimini artırabilecek ve/veya yeni iş modellerini ortaya çıkaracak projelerle başvuran yayıncıların fona hak kazandığı GNI İnovasyon Yarışması 2022 için son başvuru tarihi 5 Nisan olarak duyuruldu.
Dünyanın farklı yerlerindeki yayıncıların, bölgelerine özgü sorunları ve farklı yaklaşımların gerekliliğini aktarmasıyla şekillenen 2022 GNI İnovasyon Yarışması’nda okuyucu etkileşimi, yeni okuyucu geliri, abonelikler, yanlış habercilik vb. gibi dijital inovasyon projeleri değerlendiriliyor. Program kapsamında uygun görülen projelere 150 bin dolara kadar finansman desteği sağlanıyor.
Geçen sene Türkiye’den Mynet Medya Yayıncılık ve Aposto Teknoloji ve Medya’nın projeleriyle başarılı olduğu yarışma kapsamında fon sağlanan fikirler, yayıncılığa yönelik dijital üyelik planlarından Arapça arama araçlarına kadar farklı yenilikçi projeleri kapsıyor.
“ORTA DOĞU, TÜRKİYE VE AFRİKA'NIN POTANSİYELİ ZENGİN”
Google Haber Girişimi İnovasyon Bölümü Başkanı Ludovic Blecher, programla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Son 3 yılda bölgedeki haber sağlayıcıları, veri gazeteciliğinden yeni okuyucu gelir modellerine ve iklim değişikliği raporlaması için tasarlanan dijital haber merkezi araçlarına uzanan birçok alanda ilerleme kaydetti. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesi; yetenek, potansiyel ve fırsatlar açısından zengin bir bölge. Bu yıl da haber ekosistemindeki önemli zorluklar karşısında geliştirilen yeni fikirleri ve yenilikçi yaklaşımları görmek için sabırsızlanıyoruz.”
SON BAŞVURU TARİHİ 5 NİSAN
Her ölçekten haber sağlayıcının başvuru yapabildiği programda projeler; yenilikçilik, haber ekosistemi üzerindeki etki, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, ilham vericilik ve fizibilite olmak üzere 5 kritere göre değerlendirilecek.
Başvurular, 5 Nisan Salı günü saat 23.59’a kadar çevrimiçi olarak GNI Innovation Challenge web sitesi üzerinden İngilizce olarak yapılabilecek.
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