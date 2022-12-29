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Haberler Dünya

Google güvenliği artırmak için bazı siteleri engelleyeceğini duyurdu

Google, blog sitesinde yayınlandığı yeni duyurusunda HTPP uzantılı siteleri güvenlik amacıyla engelleyeceğini duyurdu.

Giriş: 29.12.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Google güvenliği artırmak için bazı siteleri engelleyeceğini duyurdu
HABERTURK.COM

Google, kullanıcı güvenliğini artırmak için düğmeye bastı.

Google, daha önce tüm kullanıcıları web sitelerinde HTTPS uzantısını kullanma konusunda uyarmıştı. Bu siteler, Google tarafından güvenli olarak nitelendiriliyor ve kullanıcıların siteden içerik indirmesine izin veriyordu.

Şimdi ise Google HTPP uzantısı kullanan web siteleri engellemeye başlayacağını duyurdu. Bu uzantıyı kullanan web siteleri "karışık içerikli" olarak nitelendiren Google, açıklamasında şunları söyledi;

"Bugün, Chrome'da sadece güvenli https:// uzantılarının yüklenebileceğini duyuyoruz. Bu değişiklik, web'de kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini iyileştirecek ve kullanıcılara daha net bir tarayıcı güvenliği sunacaktır. "

Google tarafından güvenli sayılmayan bu uzantının kısa bir süre sonra tamamen temizleneceği öngörülüyor.

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik

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