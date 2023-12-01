"J.LO ELBİSEYİ GİYDİĞİ VE GOOGLE GÖRSELLER DOĞDU"

Google'da yazılım mühendisi olan Eric Schmidt ise internet kullanıcılarının bu arama sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin olmak istedi. Schmidt "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini pek anlayamadık. Özetle J.Lo o elbiseyi giydi ve Google Görseller doğdu" dedi.