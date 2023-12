GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN İSİM OLDU

Ünlü yıldız Jennifer Lopez 2000'lerde ilk single parçası "If You Had My Love" ile Billboard Hot 100 listesinde, Britney Spears'tan sonra en iddialı giriş yapan sanatçı seçilmişti. Bu rekorun ardından 2000 yılında düzenlenen Grammy ödüllerinde giydiği Versace elbisesiyle damga vuran Lopez, Google'da en çok aratılan isim oldu.